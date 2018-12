Multa emotie si tristete la funeraliile lui Amos Oz. Sute de israelieni i-au adus un ultim omagiu

Ziare.

com

Apropiati, dar si oameni politici sau simpli cetateni au defilat prin fata sicriului autorului, depus in incinta unui mic teatru din centrul Tel Avivului.Ceremonia a fost transmisa in direct la televiziune, un eveniment rar in Israel pentru funeraliile unui scriitor.Presedintele Reuven Rivlin, foarte emotionat, a impartasit amintiri din prietenia sa cu Amos Oz, impreuna cu care a copilarit in Ierusalim, orasul natal al scriitorului.Amos Oz avea ''capacitatea de a vedea in profunzime lucrurile din interior, pastrand in acelasi timp distanta'', a declarat Rivlin."Nu ti-a fost teama sa ti se spuna tradator. Dimpotriva, il considerai un titlul onorific", a adaugat acesta, referindu-se la criticile starnite de luarile de pozitie ale lui Amos Oz, un aparator inflacarat al procesului de pace cu palestinienii.Ultima carte a scriitorului, ''Iuda'', publicata in 2014, este dedicata figurii tradatorului, calificativ pe care Oz l-a primit pentru opiniile sale politice.Operele de fictiune ale scriitorului, care exploreaza relatiile complexe dintre fiintele umane, au fost traduse in peste 30 de limbi.Amos Oz, care a fost, de asemenea, poet si eseist, s-a nascut la Ierusalim la 4 mai 1939 intr-o familie cu radacini ruse si poloneze.Romanul autobiografic ''Poveste despre dragoste si intuneric'' a fost transpus cinematografic in 2016 de actrita si regizoarea Natalie Portman.Laureat al premiului german Goethe in 2005, Amos Oz a fost recompensat, de asemenea, cu premiul Israelului pentru literatura in 1998, premiul Mediterranee in 2010 si premiul Franz Kafka in 2013.