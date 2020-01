Paulo Coelho a sters draftul cartii pe care o scria impreuna cu Kobe Bryant: Nu avea niciun sens sa public fara el

Ziare.

Romancierul in varsta de 72 de ani a declarat luni pentru Associated Press ca cei doi au inceput discutiile despre proiect in 2016, cand Bryant s-a retras dupa o cariera stralucita de 20 de ani in NBA. Ei au inceput sa scrie cartea cu cateva luni in urma.La cateva ore de cand a aflat de moartea lui Bryant, Coelho a anuntat ca prefera sa stearga schitele decat sa termine cartea fara campionul NBA."Am sters draftul pentru ca nu avea niciun sens sa public fara el", a spus Coelho la telefon. "", a precizat Coelho. "Dar cartea pentru copii nu mai avea sens".Decizia lui Coelho i-a dezamagit pe multi fani ai lui Bryant, care au scris multe mesaje pe retelele de socializare in care cereau ca draftul sa nu fie sters.Bryant a fost fan al lui Coelho si considera "Alchimistul" cartea sa favorita. O recomanda tuturor, de la fosti colegi, precum Kyrie Irving, la Rob Pelinka, fostul sau agent, care acum este managerul general al Los Angeles Lakers.Pelinka a citit un fragment din carte inaintea unei conferinte de presa in iulie 2018, la scurt timp dupa ce Lakers a semnat cu LeBron James, care a fost fotografiat citind "Alchimistul".Coelho, ale carui carti au fost vandute in zeci de milioane de exemplare, a afirmat ca"Kobe era mereu foarte preocupat sa scrie o carte care sa fie", a declarat Coelho.Gianna, fiica lui Bryant in varsta de 13 ani, a murit si ea in urma prabusirii elicopterului, alaturi de alte sapte persoane. Bryant mai are trei fete.Proiectul cartii a fost o intamplare. Dupa o perioada in care nu au vorbit mai multe luni, Bryant i-a trimis un mesaj scris gresit lui Coelho in august, spunandu-i: "". Apoi s-a corectat: "" (a scrie)."De acolo a pornit. Putin cate putin am continuat", a spus Coelho. El nu a dezvaluit cate pagini au fost scrise sau daca volumul avea un titlu deja.. De asemenea, a publicat si autobiografia jucatorului de baschet, "The Mamba Mentality: How I Play", lansata in 2018."L-am vazut de prea multe ori si mi-am dat seama ca nu se gandea numai la sport, la el nu era vorba numai de competitie,", a spus Coelho. "Moartea sa tragica a aratat deja cat de important era pentru lume, nu doar pentru Statele Unite.".