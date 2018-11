Un portret al lui Dickens disparut timp de 150 de ani, descoperit intr-o piata de vechituri din Africa de Sud

Ziare.

Portretul, estimat la 280.000 de dolari, a fost realizat de artista Margaret Gillies in 1843, pe cand Dickens (1812 - 1870) avea 31 de ani, in perioada in care acesta scria "Colind de Craciun/ A Christmas Carol", relateaza Reuters.Imaginea tinereasca, un Dickens barbierit, cu plete lungi si ondulate, contrasteaza cu celebrele sale portrete din perioada matura, cand scriitorul purta barba, iar parul ii era ciufulit.Portretul a fost ultima oara expus in 1844, la Royal Academy of Arts din Londra, dar a disparut la scurt timp dupa. Gillies spunea intr-o scrisoare din anii 1860 ca nu stie unde se afla portretul.Lucrarea de forma ovala, cu o lungime de circa 14 centimetri, a fost descoperita la sfarsitul anului trecut inde un cumparator care a ramas anonim si a fost restaurata, urmand sa fie expusa saptamana aceasta la Charles Dickens Museum.Nu se stie cum a ajuns portretul in Africa de Sud, una dintre teorii fiind ca acesta a fost dus in aceasta tara de prieteni de familie ai lui Dickens si Gillies.Reprezentantii Dickens Museum, infiintat in fosta locuinta a autorului, incearca sa stranga bani pentru a cumpara portretul.