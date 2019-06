Premiul National al Uniunii Scriitorilor pe 2018, acordat lui Andrei Plesu

Ziare.

"Este o bucurie si o onoare sa decernez acest premiu al Uniunii Scriitorilor. Este vorba despre marele premiu. Important este ca se decerneaza aceste premii. (...) Este foarte bine ca aceasta activitate se desfasoara an de an. (...)Il felicit pe domnul Plesu pentru intreaga activitatea, pentru tot ceea ce a dat natiunii romane si pentru ce a facut pentru aceasta tara. Sincere felicitari", a spus ministrul Culturii, Daniel Breaz, cel care i-a inmanat premiul scriitorului Andrei Plesu.Andrei Plesu a spus ca este "foarte miscat" sa fie in pozitia aceluia care capata o asemenea inalta distinctie."Sunt putin mirat fiindca niciodata nu m-am identificat foarte precis cu profesiunea de scriitor, pentru ca pur si simplu este o profesiune cu contur difuz", a spus Plesu.Premiul Cartea de debut le-a fost inmanat scriitoarei Irina Roxana Georgescu, pentru "Notiuni elementare"; Editura Cartea Romaneasca, lui Mirel Talos, "Colectionarul de nuduri", Editura Rao si Andre Ferenc, "Szotag ado", Editura Jelenkor (Propunerea Comisiei pentru minoritati); Premiul "Mircea Ciobanu" lui Constantin Mateescu si Andrei Novac;Premiul Cartea de traduceri i-a revenit lui George Volceanov, cu opera "W. Shakespeare - Regele Lear", Editura Tracus Arte;Premiul Cartea pentru copii si tineret Adinei Rosetti, pentru "Povestea kendamei pierdute", Editura Arthur; Premiul Cartea de teatru lui Radu F. Alexandru, pentru "Ultima dorinta", Editura Polirom.Premiul Cartea de critica, eseu si istorie literara a fost inmanat lui Horia Roman Patapievici, pentru opera "Doua eseuri despre paradis si o incheiere", Editura Humanitas, iar Premiul special i-a revenit lui Vintila Mihailescu, cu opera "Etnogeneza si tuica", Editura Polirom si lui Ioan T. Morar, cu "Sapte ani in Provence", Editura Polirom.Totodata, Premiul Cartea de poezie a fost obtinut de Ovidiu Genaru, cu opera "La opt, gaura cheii si alte patimi", Editura Junimea, iar Premiul Cartea de proza Gabrielei Adamesteanu, cu "Fontana di Trevi", Editura Polirom.Juriul pentru decernarea Premiilor Uniunii Scriitorilor din Romania pe anul 2018 (intrunit luni, 13 mai 2019) a fost alcatuit din: Dan Cristea (presedinte), Daniel Cristea-Enache, Ioan Holban, Angelo Mitchievici, Vasile Spiridon, Alex. Stefanescu si Razvan Voncu (membri) .