Radu Paraschivescu, decorat de Iohannis: Un premiu, intr-o tara normala, provoaca bucurie. In Romania, suspiciuni

Ziare.

com

Ceremonia a avut loc in prezenta consilierului prezidential Sergiu Nistor si a ministrului Culturii, Bogdan Gheorghiu Artistul plastic Ion Grigorescu a fost decorat cu Ordinul Meritul Cultural in grad de Cavaler pentru arte plastice; pictorul Dorin Coltofeanu (arte plastice), criticul literar Daniel Cristea Enache ( literatura ), scriitoarea Ioana Parvulescu (literatura), scriitorul Radu Paraschivescu (literatura) si Carmen Gabriela Gheorghisor (cadru universitar) - literatura.Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii, a declarat ca "prin pictura sau literatura, artistii creaza emotii". Distinctiile oferite reprezinta "un gest de normalitate"."Un premiu, intr-o tara normala, provoaca bucurie. In Romania, provoaca suspiciuni. Eu ma bucur pentru aceasta distinctie", a spus scriitorul Radu Paraschivescu.Oficialitatile si personalitatile decorate vor face un tur in Sala "Brancusi", iar la ora 19.00, prim-ministrul Ludovic Orban , ambasadoarea Frantei la Bucuresti, Michele Ramis, si Bogdan Gheorghiu vor sustine alocutiuni.Incepand cu ora 19.10, in curtea Palatului Regal, va fi proiectata holograma lui Brancusi si a unor lucrari ale sale.Constantin Brancusi (19 februarie 1876, Hobita - 16 martie 1957, Paris) a fost sculptor, pictor si fotograf, recunoscut drept pionier al modernismului, este unul dintre cei mai importanti artisti ai secolului 20. Intre lucrarile sale se numara "Coloana Infinitului", "Masa Tacerii", "Poarta Sarutului", "Domnisoara Pogany", "Rugaciunea", "Somnul", "Danaida" si "Cap de copil".