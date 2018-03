Sa raman sau sa plec? Plesu: Tara are putine de oferit; Cartarescu: Fiecare dintre prietenii mei se intreaba asta in fiecare zi

Cum se vede Romania la Leipzig: #Rezist

Nici ministrul Culturii, nici presedintele nu au participat la deschiderea Targului de Carte de la Leipzig, asa cum s-a intamplat acum doua decenii, cand Romania a mai avut acest statut privilegiat.In 1998, presedintele Emil Constantinescu si Andrei Plesu, ministru al Culturii in acea vreme, au fost prezenti."Rezist" este un cuvant care apare peste tot in Romania in aceste zile, scrie agentia DPA, citata de Agerpres , intr-un material dedicat literaturii romane la Leipzig.Cuvantul este folosit frecvent si de scriitorii romani."Rezistam ca femei in aceasta profesie, la fel cum incercam sa rezistam conditiilor politice complicate", spune scriitoarea Ioana Nicolaie."Conditiile politice complicate" au legatura, in primul rand, cu guvernele in schimbare constanta, noteaza DPA. In prezent functia de ministru al Culturii este detinuta de a cincea persoana de cand Romania a incheiat acordul pentru a fi tara invitata la Targul de carte de la Leipzig.Inseparabile de situatia politica dificila sunt protestele anticoruptie.Protestele au fost declansate de incendiul din clubul de noapte Colectiv din Bucuresti in 2015 - soldat cu 64 de morti - si continua pana in prezent, amintesc jurnalistii germani.In pofida acestui fapt, scrie agentia germana de presa, ministrul Justitiei a declansat procedura pentru demiterea Laurei Kovesi, sefa Directiei Nationale Anticoruptie.spune Mircea Cartarescu. "Fiecare dintre prietenii mei se intreaba acest lucru aproape in fiecare zi", adauga el.Autorii romani sunt cu totii de acord ca nu pot sa traiasca numai din scris. Aproape toti trebuie sa pastreze alte joburi, de profesori, conferentiari, translatori sau jurnalisti.asta e intrebarea din casele romanilor. Pana acum, patru milioane de romani au raspuns afirmativ si au parasit tara."Este o situatie dramatica", spune si scriitorul Andrei Plesu."Iar tara are putine de oferit pentru a imbunatati situatia", adauga acesta. Vorbind insa despre Targul de carte de la Leipzig, el spune ca exista macar un lucru pozitiv in Romania: "Cultura inca functioneaza".Iar scriitorul Mircea Cartarescu a gasit deja raspunsul la intrebare, daca sa ramana sau sa plece. "Exista multa frumusete in Romania unde nu te astepti. Exista magie. Imi place sa traiesc aici si nu ma mai gandesc sa plec", spune el.Romania este invitata de onoare, la editia de anul acesta, a Targului International de Carte de la Leipzig, Germania, care incepe joi.Cu o traditie de peste patru secole, Leipziger Buchmesse reprezinta unul din cele mai vechi si mai mari targuri de profil din lume si unul din cele doua targuri majore de carte din Germania, alaturi de cel de la Frankfurt.M.G.