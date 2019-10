Scriitoarea Tatiana Tibuleac, printre cei 14 laureati ai Premiului UE pentru Literatura

Ziare.

Potrivit unui comunicat al MCIN, cei 14 castigatori ai editiei din acest an au fost: Tatiana Tibuleac (Romania), Laura Fredenthaler (Austria), Piia Leino (Finlanda), Sophie Daull (Franta), Reka Man-Varhegyi (Ungaria), Beqa Adamashvili (Georgia), Nikos Chryssos (Grecia), Jan Carson (Irlanda), Giovanni Dozzini (Italia), Daina Opolskaite (Lituania), Marta Dzido (Polonia), Ivana Dobrakovova (Slovacia), Halya Kerosina Shyyan (Ucraina) si Melissa Harrisson (Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord).Ceremonia de acordare a premiilor EUPL 2019, care a avut loc la Palatul Bozar din Bruxelles, a fost precedata de momente de lectura sustinute de fiecare autor premiat.MCIN precizeaza ca numele scriitorilor care au primit Premiul Uniunii Europene pentru Literatura au fost anuntate de ministrul Culturii, Valer-Daniel Breaz, si de comisarul european pentru Educatie, Cultura, Tineret si Sport, Tibor Navracsics, in data de 22 mai.Premiul Uniunii Europene pentru Literatura (EUPL) recunoaste tinere si emergente talente literare din Europa si evidentiaza bogatia literaturii europene contemporane, atragand atentia, totodata, asupra unicitatii patrimoniului cultural si lingvistic al continentului.Pana in prezent, EUPL a fost acordat unui numar de 108 autori din 41 de tari, in decursul unui deceniu de la instituire.