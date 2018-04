Tara din ranita De ce e important sa ne uitam si in curtea Uniunii Scriitorilor, pe principiul "Follow the money"

Indemnizatia speciala pentru pensii, marul discordiei la agerile pentru sefia Uniunii

Intr-o tara in care nu ai timp nici sa citesti cumsecade o carte , pentru ca trebuie sa fii mereu atent sa nu pierzi pensia printre Piloane, sa nu le permiti politicienilor cercetati sau chiar trimisi in judecata sa isi treaca de capul lor legi care incatuseaza justitia, sa socotesti de trei ori unde sa iti dai copilul la scoala pentru ca sistemul sa nu ii faca rau, intr-o astfel de tara, asadar, ce face Uniunea Scriitorilor nu e printre prioritati.Exista insa acea veche regula din presa care spune, cinematografic:, care se aplica si in aceasta poveste a unei Uniuni creative nereformate, dar care iti garanteaza o indemnizatie de plus 50% la suta la pensie, daca esti membru cu drepturi depline. Asa se face ca, in ultimii ani, dintre cei 2.600 de membri ai USR, aproape 1.500 sunt pensionari.Am plecat, asadar, de la cotizatia neplatita vreodata a unei scriitoare a carei relatie nu doar cu USR, dar si cu tara de origine, e intr-adevar, complicata, in cautarea banilor.Din pacate, nu prestigiul este cel pe care USR il intoarce scriitorilor pe care ii primeste in sanul ei, motiv pentru care scriitori tineri nici nu vor sa fie parte a Uniunii. Din contra, daca ne uitam la scandalurile si luptele intestine din ultimii ani in care a fost tarata Uniunea Scriitorilor, pusa la indoiala chiar de scriitori, statutul de membru e departe de a fi un privilegiu.Urma banilor insa e mult mai lamuritoare si ea duce pana la pensie. Toti membrii Uniunii, mai putin cei care primesc deja indemnizatie de merit, au dreptul, ca toti cei care fac parte din uniuni creative, la o indemnizatie care consta intr-un un plus de 50% la pensie."Cuantumul indemnizatiei reprezinta, garantate in plata.Cuantumul indemnizatiei se modifica ori de cate ori se modifica pensia titularului, ca urmare a modificarii valorii punctului de pensie", potrivitAsadar, orice membru al Uniunii Scriitorilor, asta insemnand ca a scris minim trei carti sau numai una, daca a luat premiu pentru ea, va primi la pensie o indemnizatie suplimentara, care se indexeaza odata cu punctul de pensie.In luna aprilie sunt si alegeri la Uniunea Scriitorilor, pentru ca acesta a fost contextul in care au fost scoase la iveala suspendarea drepturilor de a vota si de a candida ale unor scriitori, printre care si laureata Premiului Nobel Pentru presedintie candideaza iarasi criticul literar Nicolae Manolescu , actualul presedinte, si scriitorul Dan Lungu, senator din partea Uniunii Salvati Romania.Pe platformele de candidatura, tema majora este chiar cea a pensiilor la care au dreptul membrii Uniunii Scriitorilor. In vreme ce actuala conducere il acuza pe Dan Lungu ca va reteza aceste indemnizatii, pentru ca s-ar opune pensiilor speciale in Parlament, senatorul da asigurari ca drepturile scriitorilor membri vor ramane intacte.Sfada se poarta la vedere, chiar pe pagina web a institutiei, unde putine lucruri scrise te trimit cu gandul la literatura "In expunerea de motive, initiatorii (intre ei, si dl Dan Lungu) se opun pensiilor care nu respecta principiul contributivitatii. Cand a instituit suplimentul de pensie acordat membrilor Uniunilor de Creatori, in anul 2006, legiuitorul a tinut seama de contributia scriitorilor, prin creatia lor, la patrimoniul cultural national", scrie Uniunea Scriitorilor, intr-un comunicat publicat pe prima pagina a site-ului."Site-ul e foarte zgarcit, eufemistic vorbind, cand vine vorba de documente din care sa intelegem cum a fost cheltuit bugetul in ultimii doi, cinci sau zece ani. In anii din urma, e vorba de un buget de peste 1.500.000 de euro.(...) In cel mai scurt timp, Uniunea ori va deveni transparenta, ori nu va mai primi niciun ban din fonduri publice. Sper ca prezenta conducere sa nu lase cei aproape 2.700 de membri fara pensie si fara posibilitatea de a publica in reviste. Scriitorii merita mai mult!", denunta Dan Lungu, intr-un comunicat remis Ziare.com.Am vorbit cu scriitorul Florin Iaru, exclus in 2016 din USR, tocmai pentru ca a pus pe agenda publica aceste teme si a contestat ultimele alegeri, cand Nicolae Manolescu a obtinut un nou mandat de presedinte."Nici eu nu inteleg foarte clar ce se intampla cu Uniunea Scriitorilor. De fapt, acolo e vorba despre doua probleme. Una juridica: din cauze pe care nimeni nu le stie, Uniunea Scriitorilor nu s-a inregistrat conform legii in Registrul fundatiilor si asociatiilor, or Legea 8, care acorda indemnizatii uniunilor de creatii, precizeaza ca toate aceste unitati de interes public trebuie sa urmeze calea legii. In acest moment, daca nu se rezolva intr-un fel sau altul, toti scriitorii nu numai ca isi pierd indemnizatia, dar va trebui sa o dea inapoi", explica Florin Iaru.In prezent,, spune acesta."Este si o problema de supravietuire si de prestigiu a Uniunii:. Nimeni nu are o evidenta exact a situatiei din Uniune. Pentru mine e de neinteles".Marius Chivu, Filip Florian, Teo Bobe, care a luat premiul Eminescu, sunt scriitori din generatia tanara care nu vor in Uniune, adauga Iaru. Nici Bogdan-Alexandru Stanescu, al carui ultim volum, "Copilaria lui Kaspar Hauser", a fost una dintre aparitiile remarcabile ale anului trecut, nu este membru al Uniunii Scriitorilor.De altminteri, l-am intrebat direct pe, unul dintre scriitorii de elita ai noii generatii, cum se face ca nu e membru USR. "De ce as fi? Nu vad nici cel mai mic motiv pentru care ar merita sa fiu", a raspuns scriitorul.Senatorul Varujan Vosganian , care este in conducerea USR, spune ca aceasta problema a intrarii facile in Uniune s-a rezolvat, pentru ca acum sunt criterii drastice pentru ca un scriitor sa fie acceptat. De pilda, sa publice in revistele Uniunii, una dintre acestea fiind chiar, condusa, totusi, de insusi presedintele USR, Nicolae Manolescu."Nici 10% dintre cei care depun cerere nu mai intra in Uniune. Am pus niste reguli atat de draconice incat e foarte greu sa intri in Uniune. Unii ne-au si reprosat asta. Unul dintre motive asta e, pentru ca au intrat dupa 1990 foarte multi, pentru ca 10 ani inainte nu s-a facut nicio primire in Uniune si apoi s-au acceptat otova.Avem o comisie dura la primiri, am pus o regula care este foarte greu de indeplinit, trebuie sa aiba cronici in revistele Uniunii,si sunt foarte putini care reusesc, numai cei care au cu adevarat valoare", a precizat Varujan Vosganian, prim-vicepresedinte al Uniunii Scriitorilor.Uniunea Scriitorilor, fiind unitate de interes public, nu are pe mana chiar atat de putini bani cum am putea crede, ne explica scriitorul Florin Iaru. Institutia a primit in ultimii ani un buget de aproximativ 1.500.000 de euro. "Nimeni nu stie pe ce ii foloseste, nu avem nicio evidenta contabila". De altfel, aceasta este si una dintre criticile aduse de Dan Lungu mandatelor lui Nicolae Manolescu: lipsa de transparenta financiara.O categorie aparte a membrilor USR este cea a autorilor care beneficiaza dein valoare de trei salarii minime brute neimpozabile, acordata "personalitatilor romane de prestigiu ale stiintei, culturii si sportului", potrivit Legii 18/2002. Asta inseamna, astazi, un cuantum dePentru a ajunge pe lista celor 1.500 de persoane care primesc aceasta indemnizatie, care se acorda pe viata, trebuie sa fii acceptat de Comisia nationala pentru acordarea indemnizatiei de merit, compusa din presedintele Academiei Romane, presedintii comisiilor de cultura si ai comisiilor de munca de la Senat si de la Camera Deputatilor, ministrul Culturii, ministrul Educatiei si Cercetarii, ministrul Tineretului si sportului, presedintii uniunilor de creatie recunoscute de Asociatia Nationala a Uniunilor de Creatie, se arata in Lege.Cand citesti lista scriitorilor care primesc o astfel de indemnizatie, nu poti sa nu remarci, alaturi de nume de prestigiu din literatura (Ana Blandiana, Nora Iuga, Mihai Sora, Andrei Plesu, Norman Manea) si prezenta luiLa o cautare rapida, il gasim pe acesta in ziua de 23 noiembrie 1989, cand a participat la Congresul al XIV-lea al PCR, in calitate de delegat al organizatiei municipale de partid Bucuresti "Nu e singurul. Este o lege din 2002, iar domnii Manolescu si Vosganian se lauda ca ei au spijinit-o, dar este o lege facuta cu fostul presedinte, care a si demisionat, de altfel, Eugen Uricaru, si ea se refera la persoanele din domeniul artei, sportului, culturii, care au facut ceva extraordinar pentru tara. Si sunt niste criterii, ca nu se pot da pe ochi frumosi: un criteriu ar fi premiile mari, importante ale Uniunii Scriitorilor; al doilea criteriu ar fi traducerile in strainatate; al treilea criteriu este prezenta in manualele scolare si al patrulea criteriu, premiile Academiei.Daca luati acea lista, aproape jumatate dintre persoanele de acolo nu indeplinesc conditiile.", spune Florin Iaru.Varujan Vosganian, prim-vicepresedinte al Uniunii Scriitorilor, a explicat insa ca Ion Dodu-Balan nu a fost propus de USR pentru indemnizatia de merit, ci de Academia Romana. Au fost cativa scriitori care au venit pe lista Academiei, a spus Vosganian.Care e, totusi, miza Uniunii Scriitorilor, l-am intrebat pe Florin Iaru.Dincolo de cotizatii si indemnizatii insa, reprosul mare este acela ca Uniunea Scriitorilor nu exista in cultura internationala."Sa-i comparam pe Nicolae Manolescu si Dan Lungu. Nicolae Manolescu e mai celebru in tara, Dan Lungu e mai celebru in strainatate, dar dincolo de celebritate, si unul, si altul au fost administratori. Dan Lungu, al unui muzeu, Nicolae Manolescu, al USR. Dan Lungu a facut FILIT-ul, a acordat burse de creatii, a cautat fonduri pentru burse de creatii, in vreme ce Uniunea Scriitorilor nu a dat nicio bursa de creatie.Uniunea Scriitorilor nu cheltuieste niciun ban pentru astfel de activitati".In toata aceasta lupta pentru sefia unei institutii in care chestiunea indmenizatiei la pensie pare esentiala, uitandu-ne la ce anume se comunica, s-ar putea sa pierdem din vedere un lucru esential:si, prin asta, prin ce scriu, contribuie la formarea unei mase critice in societate, singura in masura sa denunte abuzuri de putere, atunci camd ele apar.Nici cand Herta Muller a primit Nobelul pentru literatura nu s-a vorbit in tara atat de mult despre ea, ca in aceste zile, cand a aparut vestea ca scriitoarea este suspendata din Uniunea Scriitorilor, pentru ca nu a trimis banii pentru cotizatia de membru. Nimic mai nedrept fata de un scriitor de anvergura Hertei Muller decat sa ratezi, iarasi, esentialul, si anume locul si rostul ei in literatura romana.Nicio clipa nu a fost vorba despre cotizatie, ci despre o Uniune a scriitorilor care ii acorda, cum am vazut, indemnizatie de merit lui Ion Dodu-Balan, dar nu reuseste sa aiba un dialog cu scriitorii germani din Banat, plecati din tara. Asa cum scrie Brindusa Armanca, membra a USR Filiala Timisoara,Odata scapata din Romania comunista, Herta Muller a avut o relatie complicata cu tara de origine, despre care insa a scris in cele mai multe dintre cartile ei, tesand necontenit in jurul fricilor dintr-o tara in care se stia vanata, supravegheata si turnata la Securitate. In egala masura insa, a povestit despre unicitatea limbii romane, pe care a invatat-o, ca etnic german, tarziu spre adolescenta.Nici nu s-ar fi putut sa nu puna in bagajul cu care a plecat si resentimente, si reprosuri, si despartiri profunde, pentru ca nimeni nu se indoieste ca dezradacinarea e usoara, nici macar atunci cand scapi din lagarul totalitar si ajungi in Germania. Herta Muller a vorbit despre asta intr-o carte cu un titlul sugestiv pentru relatia dintre ea si tara lasata, "Patria mea era un sambure de mar".Herta Muller a spus cuvinte aspre despre Romania, ni se aminteste acum, iar intr-o relatie sunt tot timpul doi si nici scriitoarea nu a venit vreodata la Uniunea Scriitorilor, sa poarte vreun dialog. Se putea gestiona altfel chestiunea cotizatiei Hertei Muller?Sa vedem mai intai cum de s-a ajuns ca Uniunea Scriitorilor sa fie cap de afis la stirile unei saptamani in care Codurile penale ne tin pe toti, scriitori, politicieni si jurnalisti, in alerta.Scriitoarea si jurnalista Brindusa Armanca povesteste de unde s-a aprins scanteia, la sedinta din 12 aprilie a Filialei Timisoara a USR, din care Herta Muller face parte."La Adunarea generala de alegeri din Filiala Timisoara a Uniunii Scriitorilor (in 12 apr.2018) am ridicat o problema care mi s-a parut de bun simt: Timisoara este singura filiala cu un membru laureat al premiului Nobel pentru literatura, Herta Muller.Totodata, scriitorii germani din fostul Aktionsgruppe Banat au facut istorie si rezistenta prin cultura, plus ca fac parte din mozaicul cultural, lingvistic, confesional de care Timisoara e asa de mandra. Cercetati, urmariti de Securitate, unii facand chiar puscarie pentru poezie, au fost in cele din urma impinsi afara de Securitate si sunt emigrati in Germania. Ei bine, toti acestia au fost exilati din nou prin suspendarea lor administrativa fiindca nu si-au platit cotizatiile", scrie, pe contul de Facebook , Brindusa Armanca.Brindusa Armanca spune ca a propus, la intalnire fiind prezent si presedintele Uniunii, Nicolae Manolescu, reinnodarea legaturilor cu scriitorii de limba germana plecati din Banat, dar efectul a fost cel contrar."Deindata, secretarul filialei m-a bruftuluit public ca nu stiu de capul meu si ca Statutul e sfant. In pauza, i-au tinut isonul cativa scriitorasi care m-au admonestat ca doar n-o sa facem noi cheta pentru nemti.Asadar,. Am inteles din aceasta experienta amara, ca, in loc sa fim onorati sa avem cu noi o laureata Nobel in Capitala culturala Europeana, care a scris despre Banat si despre Timisoara,Un alt scriitor timisoarean, diplomatul Vasile Popovici, povesteste cum a ajuns Herta Muller membru in Uniunea Scriitorilor din Romania, in 1990, pe baza unei cereri facute inainte de a emigra si trecuta sub cheie de comunisti."In 1985, cu un an adica inainte de a pleca in definitiv in Germania, Herta Muller a depus un dosar de inscriere in Uniunea Scriitorilor. Atunci ea avea o carte publicata si premiata. Insa partidul decisese ca portile Uniunii Scriitorilor sunt definitiv inchise - si asa au ramas pana in 1990. Acest lucru il stiam cu totii, toti cei care debutaseram in acei ani, fuseseram premiati si carora ni se comunicase faptul ca nu are rost sa facem cereri de inscrieri. Drept pentru care nici n-am facut. Totusi, Herta Muller a facut.In ianuarie 1990, adica imediat dupa Revolutie, toate cererile adunate in anii '80 si nerezolvate au fost aprobate de Consiliul Uniunii, inclusiv a Hertei Muller. Insa ea era deja de patru ani in Germania.In anii de dupa Revolutie au existat schimburi de mesaje intre secretariatul Asociatiei Scriitorilor din Timisoara si scriitorii germani din Banat plecati in Germania. Nimeni - nici Herta Muller - n-a mai fost insa interesat de statutul de membru al Uniunii Scriitorilor din Romania.Conducerea Uniunii de la Bucuresti, la fel ca si conducerea filialei Timisoara, n-are absolut nici un rol in faptul ca fostii nostri colegi scriitori germani rezidenti de ani de zile in Germania au ales sa ignore statutul lor de scriitori cu carnet in Romania, a scris Vasile Popovici.Un amanunt de context: presedintele Uniunii Scriitorilor Filiala Timisoara, tocmai reconfirmat in functie, este cel care a legitimat cartea Mariei Grapini, despre care Recorder a aratat in 2016 ca include pasaje copiate de pe Wikipedia, forumuri si Info Travel.Totusi, europarlamentarul Maria Grapini nu face parte din Uniunea Scriitorilor, asa cum e cazul poetei Gabriela Firea, membra a Filialei Bucuresti -Poezie "In definitiv, ceea ce spune Uniunea, in principiu, este corect, adica orice membru isi plateste cotizatia, spune Florin Iaru, care ne dezvaluie insa, un fapt care ar putea sa fie amuzant, daca nu ar invinge hilarul situatiei: "Banii pentru cotizatie se incaseaza numai la casierie.".O nota ironica vine de la scriitorul sibian Radu Vancu: "Sunt sigur ca acum, ingroziti de etica necrutatoare a Uniunii, membrii Academiei de la Stockholm vor face tot ce le sta in puteri pentru a-i da premiul Nobel lui Gabriel Chifu.Fiindca, in caz contrar, sunt sigur ca se vor trezi suspendati de indata. Ba chiar, Doamne pazeste, bagati in Comisia de Monitorizare, Suspendare si Excludere!", a scris scriitorul pe contul de Facebook.O precizare a venit, miercuri dupa-masa, si de la Filiala Timisoara a Uniunii Scriitorilor, care reafirma ca Herta Muller nu a fost exclusa din Uniunea Scriitorilor, ci doar suspendata, cum Ziare.com a scris de marti, la fel ca alti inca 11 (unsprezece) scriitori, membri ai Filialei Timisoara a USR.Mai mult, USR Timisoara aduce in discutie criticile pe care Herta Muller le-a adus Uniunii, despre care ar fi spus ca este "comunista si plina de securisti"."In 1983, Herta Muller si-a depus dosarul de primire la Filiala Timisoara a USR, alaturi de mai multi colegi de etnie germana aflati in situatii similare: Johann Lippet, William Totok, Richard Wagner, Horst Fassel, Rolf Bossert (decedat intre timp). Cu cativa ani inainte, fusese primit in USR si un alt coleg din acelasi grup, scriitorul Horst Samson, care a fost oficial dat afara dupa emigrarea in Germania, la sfarsitul anilor 80, si a fost reprimit anul trecut, la solicitarea sa!Spre buna pilda si cinstea domniei sale, acesta si-a achitat de curand toate restantele la cotizatie, bucurandu-se acum de drepturi depline ca membru al USR!", precizeaza documentul.In pofida mai multor tentative de contactare directa, mai scrie in document, Filiala nu a reusit in nici un fel sa aiba un dialog direct cu Herta Muller pentru a lamuri lucrurile: "Dar la revenirile in tara ale domniei sale, am inteles ca pozitia fata de faptul ca NU este membra a USR a ramas neschimbata"."Pe de alta parte, fireste, niciunul dintre membrii Uniunii Scriitorilor, indiferent de valoare, pozitie etc., nu poate fi tratat preferential si nici nu poate beneficia de privilegii speciale fata de ceilalti colegi! Este o chestiune de principiu!", se arata in documentul semnat de Marian Odangiu, referent literar Filiala Timisoara aUniunii Scriitorilor din Romania."Suntem certati noi, care avem o regula si o respectam. De exemplu lui Paul Goma i-am platit eu ani de zile cotizatia, dupa care nu i-am mai platit-o", spune si scriitorul Varujan Vosganian."Asta e o gluma?Pe mine nu m-a intrebat nimeni daca vreau sa intru in Uniune si nimeni nu mi-a comunicat ca am fost admisa - indiferent din ce motiv. Si cand sa se fi intamplat asta?Pe vremea cand mai traiam in Romania, in 1985 sau 1986, s-a pus problema sa fiu primita in Uniunea Scriitorilor. Atunci am conditionat primirea mea de primirea lui William Totok. Dar cum el nu a fost admis, nu am intrat nici eu. De atunci nu am mai avut nici un contact cu aceasta organizatie. Si nici ulterior nu mi-am exprimat vreodata intentia de-a deveni membru al Uniunii.Ce inseamna tot acest teatru absurd? Un fel de cooptare ca pe vremuri? Cineva decide peste capul meu si apoi ma trage si la raspundere..", a transmis Herta Muller presei germane, potrivit Digi24 Pe de alta parte, nici nu a trecut o luna de cand Herta Muller a stat alaturi de Ada Milea la Leipzig, careia i-a tradus versurile La Targul de carte de la Leipzig, Herta Muller a reprezentat, alaturi de alti scriitori, Romania, tara invitat de onoare, eveniment care nu a beneficiat insa, ca la alte editii, de prezenta ministrului Culturii, George Ivascu A vorbit Herta Muller la Leipzig tocmai despre marea drama a Romaniei de azi, in care trei milione de romani si-au pus tara in ranita si au plecat in exil.In discursul ei introductiv, laureata premiului Nobel pentru Literatura s-a referit la situatia din Romania cu declaratia: "Unde mai inainteaza guvernul parlamentului legi care legalizeaza coruptia, iar parlamentul le adopta?"Lucrurile nu sunt in alb si negru, iar in toata aceasta poveste nuantele ar fi putut salva o relatie fragila si, mai mult, deschide un dialog.In fond, cui foloseste sa purtam discutia in termenii anilor 1990?