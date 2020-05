Tismaneanu, amendat cu 5.000 de lei de CNCD dupa postarea rasista

Ziare.

Decizia a fost anuntata de CNCD miercuri."Fapta dl. Vladimir Tismaneanu din data de 11.04.2020 de a posta pe pagina sa de socializare o fotografie care ilustreaza mai multe pasari (ciori) ce stau asezate pe un gard, imagine insotita de textul: 'Aeroportul Tandarei. Toate Zborurile sunt anulate', alaturi de comentariul dl. Tismaneanu: 'Super tare', constituie discriminare potrivit art. 2 alin. (1) si art. 15 din O.G. 137/2000", a transmis CNCD, citat de Digi 24.CNCD a precizat ca la stabilirea cuantumului sanctiunii s-au luat in calcul urmatoarele circumstante atenuate si agravante: "momentul postarii mesajului, continutul si comentariul la mesaj, comportamentul contravenientului dupa momentul postarii mesajului, scuzele publice prezentate de contravenient, calitatea de formator de opinie si specializarea academica a acestuia (expert in analiza regimurilor totalitare)".Amintim ca politologul Vladimir Tismaneanu a distribuit pe Facebook o imagine in care apareau mai multe ciori pe un gard, cu mesajul "Aeroportul Tandarei. Toate zborurile sunt anulate". Dupa aceasta postare CNCD s-a autosesizat Ulterior, Tismaneanu a sters postarea, explicand: "O eroare, o precizare. Azi am postat, vreme de cateva minute, o poza primita pe messenger. Se voia haioasa. Nu-i deslusisem implicatiile rasiste. Am sters-o imediat. Pagina mea este opusa oricaror forme de rasism, xenofobie, intoleranta, excluziune. Invatatura de minte pentru mine. Poate si pentru altii". Si aceasta postare a fost stearsa.