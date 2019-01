Un senator USR cere explicatii pentru scandalul de la Botosani: "Constantin Abaluta nu merita aceasta umilinta"

Ziare.

"Anul acesta, juriul l-a desemnat castigator pe Constantin Abaluta, caruia i s-au livrat in cont 35.000 de lei, insa cum starea de sanatate nu i-a permis sa ajunga la Botosani pentru decernare, acesta a fost trimis de urgenta la banca pentru a returna suma de bani si castigator a fost desemnat Liviu Ioan Stanciu, al doilea in preferintele juriului. (...)Sa soliciti castigatorului, Constantin Abaluta, sa returneze suma reprezentand contravaloarea premiului deja trimisa prin banca, pentru a fi redirectionata pentru cel aflat pe locul al doilea, Liviu Ioan Stoiciu, doar pentru ca laureatul nu poate fi prezent la ceremonie, este. Intreaga lume literara este indignata in momentul de fata de gestul dumneavoastra, iar poetul Constantin Abaluta nu merita aceasta umilinta si acest gest de dispret", se arata in scrisoarea semnata de senatorul USR Dan Lungu.In document, acesta le adreseaza primarului din Botosani si membrilor Consiliului Local 10 intrebari, "la care, in numele transparentei care trebuie sa insoteasca cheltuirea oricarui ban public", trebuie raspuns public.Astfel, printre precizari legate de prevederile regulamentului sau criteriile si procedura de jurizare, se solicita explicit sa se spuna cine a luat decizia de a se retrage premiul si de a cere inapoi banii deja virati in cont."Intr-o emisiune la Radio Romania Cultural, unul dintre membrii juriului, profesorul Mircea Martin, a declarat ca premiantul stabilit prin proces verbal e Constantin Abaluta si nu-si explica de ce a luat altcineva premiul. De catre cine a fost luata decizia de a acorda premiul celui aflat pe locul doi? Exista un document in acest sens? Daca da, va solicitam sa il faceti public (...)Lumea literara asteapta raspuns cu maximum de interes. De aceea, va rog sa faceti efortul de a comunica public toate clarificarile, fiind vorba de informatii de interes public. Ne uitam, cu totii, cu intristare, la faptul caSituatia aberanta de anul acesta, inspirata parca din Caragiale, nu face cinste nici premiului, nici lui Eminescu si nici orasului", se arata in scrisoarea deschisa semnata de Dan Lungu, in care sunt mentionate si o serie de comentarii ale unor reputati scriitori cu privire la acest caz incredibil.C.B.