USR propune ca filosoful Mihai Sora sa fie numit cetatean de onoare al Capitalei

Initiativa apartine consilierului municipal Alexandru Gadiuta, fiind sustinuta de colegii USR din Consiliul General al Municipiului Bucuresti, potrivit unui comunicat de presa remis marti"Astazi, mai mult decat oricand, avem nevoie de repere. Avem nevoie de modele care sa ne inspire prin energie, tenacitate si echilibru. Mihai Sora este un reper de civism, de implicare si participare. Este un exemplu de preocupare lucida fata de ceea ce este cu adevarat important pentru societatea romaneasca", sustine USR in comunicatul citat.Uniunea face referire la activitatea filosofului, care, la varsta de 101 ani, participa la proteste, dialogheaza cu tinerii, se implica in campanii umanitare si atentioneaza pe Facebook."Ii multumim domnului Sora pentru ca a acceptat propunerea noastra de a inainta un astfel de proiect catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti. Implicarea domniei sale in viata publica, mai ales in acesti ultimi ani, este admirabila prin consistenta si consecventa.In aceste vremuri tulburi pe care le traversam, Mihai Sora este un reper important pe care trebuie sa-l respectam si sa il asumam ca atare", a declarat Roxana Wring, presedinte USR Bucuresti si consilier municipal.A.D.