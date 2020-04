Vladimir Tismaneanu si-a cerut din "scuze finale" pentru postarea rasista

Mai multe reactii au aparut dupa postarea lui Vladimir Tismaneanu

"Dupa ce am petrecut ore reflectand, as dori sa-mi cer scuze finale pentru meme-ul rasist, nepotrivit si, cel mai important, dureros pe care l-am postat ieri. Desi nu m-am gandit profund la implicatiile rasiste in acest moment, ar fi trebuit. Imediat ce mi-am dat seama l-am sters (in cateva minute). Nu este o scuza ca nu traiesc in Romania, ar fi trebuit sa fac mai multe cercetari si sa recunosc ca acest lucru nu a fost amuzant, mai ales inainte de a distribui pe un forum public. Nu exista nicio scuza. Ma voi descurca mai bine pe viitor, voi invata din asta", a scris Tismaneanu pe Facebook.El a mentionat ca este deschis sa lucreze cu cei care activeaza in comunitatea romilor pentru combaterea urii, intolerantei si bigotismului."Stiu ca unii pot sa nu accepte scuzele astea sau sa creada ce spun si asta e dreptul lor. Stiu ca nu exista cuvinte magice pentru a repara durerea pe care am provocat-o. Acestea fiind spuse, sunt deschis sa lucrez cu cei care activeaza in comunitatea romilor despre cum sa combatem ura, intoleranta si bigotismul. De asemenea, inteleg ca nu mi se datoreaza nimic din toate astea. Asa cum am spus, voi invata din aceasta greseala si sper ca reactia le-a aratat si altora ca genul asta de glume nu sunt amuzante si sunt dureroase pentru multi. In ceea ce ma priveste, intentionez sa continui sa petrec Pesahul reflectand. Luni, revin la activitatile mele obisnuite. Multumesc celor care au scris pentru a-mi apara reputatia, precum si celor care au fost critici cu buna-credinta", a adaugat Tismaneanu. Reamintim ca sambata, Asztalos Csaba, presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), a anuntat ca institutia se va autosesiza in cazul unei postari pe Facebook a lui Vladimir Tismaneanu , daca nu vor exista plangeri in acest sens. De asemenea, el a anuntat ca va fi solicitata si pozitia Universitatii Maryland din Statele Unite, unde Tismaneanu este profesor.Este vorba de o postare pe pagina de Facebook a lui Vladimir Tismaneanu a unei fotografii distribuita de la directorul editorial al Editurii Humanitas, Denisa Comanescu, unde sunt mai multe ciori pe un gard, cu textul: "Aeroportul Tandarei. Toate zborurile sunt anulate".Dupa scuzele prezentate duminica de Vladimir Tisamneanu, presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) a revenit si si-a exprimat aprecierea. "Salut si apreciez scuzele si pozitia corecta a dl. profesor Tismaneanu!", a scris duminica pe Facebook, Csaba Asztalos.Sambata, dupa postarea lui Vladimir Tismaneanu, care a stat doar cateva minute pe Facebook, ulterior fiind stearsa, au aparut mai multe reactii, pe langa cea a CNCD.Institutul National pentru Studierea Holocaustului in Romania "Elie Wiesel" a solicitat scuze atat din partea lui Vladimir Tismaneanu, cat si din partea scriitoarei Denisa Comanescu."Aseara in mediul online. Rasism in elita culturii! Astazi, cetatenii Romaniei asteapta de la Denisa Comanescu (Raftul Denisei) si Vladimir Tismaneanu (University of Maryland), cel putin, scuzele dumneavoastra!", este mesajul publicat pe pagina oficiala a Institutului.Universitatea din Bucuresti s-a delimitat de pozitia exprimata public de profesorul Vladimir Tismaneanu si a anuntat ca va discuta situatia acestuia.Directorul editorial al Editurii Humanitas, Denisa Comanescu, cea care i-a trimis printr-un mesaj privat lui Vladimir Tismaneanu imaginea cu mesaj rasist pe care acesta a postat-o pe Facebook, si-a cerut scuze public si si-a exprimat regretul profund ca nu a sesizat substratul rasist al imaginii.Scriitorul si cercetatorul Andrei Oisteanu a afirmat ca "a-l acuza pe Vladimir Tismaneanu de rasism, extremism de dreapta, nazism si de alte orori, este complet absurd".