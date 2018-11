O replica uriasa a Lunii a fost amplasata in interiorul unei biserici din Cluj (Foto)

*Foto: Facebook/ Lights On Romania

Instalatia spectaculoasa, numita "Museum of the Moon", este realizata de britanicul Luke Jerram, care s-a folosit de imagini obtinute de sateliti NASA, fiecare centimetru al sculpturii reprezentand 5 kilometri din suprafata Lunii.Aceasta poate fi vizitata in intervalul orar 10:00 - 22:00, cu respectarea slujbelor si activitatilor bisericii.Initiativa Lights On Romania noteaza cateva lucruri care trebuie avute in vedere de cei care doresc sa viziteze "Museum of the Moon"."In timpul Sfintelor Liturghii accesul in biserica este permis doar in scopuri religioase, pentru a nu deranja activitatea.Va rugam sa retineti ca acesta este un loc de rugaciune pe care-l transformam temporar intr-un spatiu expozitional, asadar va rugam sa va comportati corespunzator.Accesul cu mancare sau bautura e strict interzis.La fata locului veti gasi panouri explicative in limbile romana, maghiara si engleza.Acestea sunt cateva reguli de bun simt pe care va rugam sa le respecati pentru a face experienta tuturor cat mai placuta. Va invitam sa va bucurati de prezenta la Cluj-Napoca a uneia dintre cele mai cunoscute instalatii de lumina din lume", se arata pe pagina de Facebook Lights On Romania Iata cateva fotografii cu celebra sculptura:"Museum of the Moon" poate fi vizitata pana pe 14 decembrie.Amintim ca aceasta structura a disparut in mod misterios, in luna iulie, la acea vreme Luke Jerram facand apel la internauti pentru ajutor.Iata detalii - Gasiti-mi Luna! O replica uriasa a satelitului a disparut fara urma si nimeni nu intelege cum A.D.