O sculptura de Brancusi s-a vandut cu pretul record de 71 milioane de dolari

Ziare.

com

Sculptura era evaluata la 70 milioane de dolari de casa de licitatie, potrivit Bloomberg Precedentul record al artistului, de 57,4 milioane de dolari, a fost stabilit anul trecut cu ocazia scoaterii la vanzare a sculpturii "Muza adormita" "La jeune fille sophistiquee" infatiseaza o femeie - pe Nancy Cunard, scriitoare si activista anglo-americana - si include si un postament din marmura, realizat tot de Brancusi.Christie's a achizitionat lucrarea de la un cuplu american, Elizabeth si Frederick Stafford, care a cumparat-o direct de la sculptor, in 1955, cu 5.000 de dolari.Ani de zile, sculptura a fost expusa la MET, Metropolitan Museum of Art/ Muzeul Metropolitan de Arta din New York.Licitatia a avut loc in New York.A.D.