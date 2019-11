UNESCO a acoperit partile intime ale unor lucrari de arta cu lenjerie intima. Sculptor: M-am simtit rusinat!

Ziare.

com

Expozitia cu lucrarile sculptorului francez Stephane Simon (foto), ce reprezinta figuri redate in stil clasic in timp ce isi fac selfiuri, a fost deschisa la Paris in timpul evenimentului Zilele Patrimoniului European al UNESCO din septembrie.Oficialii au decis sa acopere partile intime ale lucrarilor de arta cu lenjerie, spre surprinderea artistului si a comentatorilor de arta.Simon a declarat la CNN ca gestul a fost "dezgustator" iar experienta "umilitoare"."M-am simtit rusinat, atat de suparat sa-mi vad anii de munca si cercetare ruinati", a adaugat el. "Pentru doua zile, vizitatorii au venit sa ma intrebe de ce am facut asta si le-am spus ca nu a fost alegerea mea".Lucrarile de arta, care fac parte din proiectul "In Memory of Me", au fost create pentru a arata diversitatea culturala si cat s-a raspandit obiceiul selfiului in ultimii ani."Ar fi trebuit sa-mi petrec doua zile explicand legatura fascinanta dintre practica selfiului si istoria antica greaca", a adaugat Simon.El a spus ca a vorbit despre problema nuditatii in timpul intalnirii cu cei de la UNESCO, inaintea evenimentului, dar ca atunci nu i s-a cerut sa acopere lucrarile, ci cu cateva zile inainte de expunere si nu a avut timp pentru a modifica sculpturile in mod corespunzator.The Times a citat un purtator de cuvant care a spus: "Nu am vrut sa-l cenzuram pe artist si intelegem ca se simte ranit".Simon a precizat pentru CNN ca organizatia a recunoscut "o greseala facuta de o angajata".