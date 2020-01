A fost ales cuvantul deceniului

Ziare.

"Cand o parte fundamentala a limbii precum pronumele devine un indicator vital al tendintelor societatii, lingvistii devin atenti", a explicat lingvistul Ben Zimmer, care a prezidat vineri, la New Orleans, votul membrilor acestei organizatii americane fondata in 1889 si care este formata din lingvisti sau universitari dar este deschisa tuturor.In timp ce unii folosesc pronumele compozit "iel" in franceza, tot mai multi americani care se numesc "non-binari" folosesc acum acest pronume plural neutru la singular, pentru a evita genurile traditionale.Inainte de a desemna "they" drept cuvantul deceniului - dupa ce a fost ales "google" pentru deceniul 2000-2009, si "web" pentru anii 1990-1999 - American Dialect Society (ADS) a ales "cuvantul anului" din 2015.In decembrie, dictionarul american online Merriam-Webster alesese si el "'they" drept cuvantul anului.Termenul "they" a fost ales de ADS drept emblematic pentru deceniu, in fata expresiilor nascute pe retelele de socializare precum "BlackLivesMatter" si "MeToo" sau termeni ca "selfie" si "climat".Martori ai importantei cresterii acestor discutii despre gen, persoanele non-binare sunt din ce in ce mai vizibile in serialele de televiziune si in lumea spectacolului, precum artistii Sam Smith sau Indya Moore (serialul de televiziune "Pose").Un numar crescut de persoane din Statele Unite se prezinta de asemenea indicand pronumele pe care si-l doresc sa fie aplicat.Gigantul Apple a adaugat recent emoticoane "neutre", din care nu se distinge genul, in ultima versiune a sistemului sau de operare.