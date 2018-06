AFP scrie despre Mihai Sora: Scriitorul de 101 ani care inspira protestatarii din Romania

Entuziasm "contagios"

"Printre multimile de protestatari care ies in strada zilnic impotriva Guvernului in capitala Romaniei, Bucuresti, este un nume ce sta pe buzele tuturor celor adunati in fata Guvernului: cel al unui barbat in varsta de 101 ani pe care multi il privesc drept lumina calauzitoare", scrie AFP Agentia noteaza ca, "in timp ce se deplaseaza usor spre multime, filosoful Mihai Sora - care are peste 100.000 de urmaritori pe Facebook - primeste imediat apreciere din partea fanilor". "Sunteti o inspiratie", ii striga un manifestant, in timp ce altul ii spune "Multumim, maestre!"."Sora se retrage deseori sub palaria neagra si mare, departe de camerele de luat vederi, fiind timid, insa nu este reticent cand vine vorba sa isi justifice prezenta in mijlocul protestelor antiguvern", scriu jurnalistii de la agentia franceza."Sunt un cetatean constient nu numai de drepturile sale, ci si de datorii, pe care trebuie sa le indeplinesc atunci cand tara este la rascruce", le-a spus filosoful Mihai Sora celor de la AFP, in timp ce participa la un protest.AFP noteaza ca "Guvernul condus de PSD incearca sa ii protejeze pe unii membri cu rang inalt, sa-i fereasca de problemele cu legea", amintind totodata de condamnarea cu executare primita de liderul social democratilor, Liviu Dragnea, saptamana trecuta."Sora, care se descrie drept 'un om al justitiei', insista ca liderii politici 'ar trebui sa vada realitatea exact cum este ea... nu bazata pe propriile interese'", scrie AFP."Ceea ce ma ingrijoreaza cel mai tare, pe termen lung, este soarta tarii. Romania are nevoie de o traiectorie clara. Nu isi permite sa faca o miscare gresita", il citeaza francezii pe Mihai Sora."Sora ia metroul aproape in fiecare zi pentru a participa la proteste, deseori fiind acompaniat de sotia sa, cu care s-a casatorit in urma cu doar 4 ani, cand avea 98 de ani", au mai notat jurnalistii.De asemenea, acestia elogiaza entuziasmul filosofului, citand si cativa protestatari din Piata Victoriei."Entuziasmul lui este contagios", le-a spus celor de la AFP un manifestant, in timp ce altul a subliniat ca filosoful le da o lectie cu adevarat valoroasa celor tineri."El simbolizeaza respectul pentru adevar si justitie", a mai marturisit un protestatar, despre care agentia franceza scrie ca era vizibil emotionat dupa un schimb de replici cu Mihai Sora.Printre altele, AFP aminteste si de momentul in care filosoful a fost imbrancit de jandarmi la unul dintre cele mai violente proteste desfasurate in fata Guvernului.De asemenea, agentia mai arata ca postarile lui Mihai Sora, care deseori fac subiect de stire, sunt pline de umor, desi ataca liderii politici."Dupa ce Dragnea a starnit un val de controverse dupa ce si-a catalogat opozantii drept 'sobolani', Sora a folosit cuvantul romanesc "sobolan" pentru a crea hashtag-ul #JeSuisSobolan", mai scriu jurnalistii.Totusi, admiratia pentru Sora nu este universala, mai multi critici de-ai lui evocand munca filosofului de la sfarsitul anilor '40, cand a lucrat la Ministerul de Externe, in perioada comunista, la intoarcerea in Romania dupa 10 ani petrecuti in Franta, arata agentia de stiri."Sora spune ca planuia sa stea in Romania doar cateva zile, insa regimul comunist l-a impiedicat sa paraseasca tara. S-a trezit tinta securistilor si a fost concediat de la mai multe locuri de munca", mai scriu jurnalistii francezi.Filosoful le-a spus ca, "in anii in care m-au spionat, telefonul meu era interceptat, iar scrisorile mele erau deschise si citite. Dosarul pe care Securitatea il avea despre mine era coplesitor"."Am venit (la proteste - n.red.) pentru a fi cu oamenii mei care sufera... doar vreau ca Justitia sa prevaleze", a mai declarat Mihai Sora.