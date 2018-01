Ambasadoarea Frantei a cantat la pian "Serenada romana", de Ziua Culturii (Video)

Ziare.

com

Ramis a transmis si un mesaj in limba romana: "Va doresc tuturor o Zi a Culturii Nationale cat mai frumoasa cude Constantin Dimitrescu. Traiasca prietenia franco-romana!"Si tot luni, ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii la Bucuresti, Paul Brummell a mers la Ipotesti unde a inregistrat un clip video in care recita poezia "Lacul" "Este 15 ianuarie, Ziua Culturii Romane, data nasterii lui Mihai Eminescu, cel mai mare poet roman, si ne aflam in nord-estul Romaniei, in afara localitatii Ipotesti, unde Eminescu si-a petrecut o parte din copilarie. Aceasta este lacul cunoscut ca lacul nuferilor, care a inspirat una dintre cele mai cunoscute poezii ale lui Eminescu,", a spus ambasadorul britanic.