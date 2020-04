Ambasadori din spatiul de limba spaniola citesc din Cervantes, intr-un maraton de lectura online

Ziare.

com

Evenimentul se va desfasura cu incepere de la ora 10.00, cei interesati sa ia parte la eveniment trebuind sa confirme participarea la evenimentul deschis publicului larg, creat special de pagina de Facebook a institutiei. Iubitorii de carte vor putea descoperi aici multe surprize, proiectate in acord cu posibilitatile pe care ni le ofera aceasta perioada de reinventare a relatiei dintre creatori si public."Este important ca in aceste zile, in care ne sunt puse la incercare rezistenta, rabdarea, calmul, sa gasim forta interioara sa ne bucuram in continuare de arta, de frumos, sa fim curiosi sa descoperim mereu noi oaze estetice. Astfel, va invitam la un exercitiu de imaginatie de Ziua Internationala a Cartii, pe care anul acesta o sarbatorim in liniste, de acasa, dar nu cu mai putin entuziasm.Veti avea ocazia sa ne cunoasteti mai bine, pe cei din echipa Cervantes Bucuresti si pe multi alti prieteni si colaboratori ai nostri, carora le multumim ca s-au alaturat demersului nostru, si sa descoperiti sau sa redescoperiti, alaturi de noi, universul unor scriitori de limba spaniola, in lectura noastra. Ne bucuram ca am gasit si anul acesta o modalitate de a fi impreuna", a declarat Jorge Jimenez-Zumalacarregui, directorul Institutului Cervantes din Bucuresti.Una dintre surprizele pregatite sunt lecturile publice din Miguel de Cervantes si alti autori de limba spaniola sustinute de personalitati ale vietii culturale si diplomatice (ambasadori, diplomati, consuli ai tarilor de limba spaniola din Romania), scriitori romani si spanioli, librari, editori, traducatori, plus echipa Institutului Cervantes Bucuresti.Astfel, in avanpremiera la Ziua Cartii, pe 22 aprilie, iubitorii de literatura ii vor putea asculta citind impreuna prima fraza din Don Quijote, iar pe 23 fragmentul preferat din indragitul roman, pasajele lor preferate din marii scriitori de limba spaniola, pe Jorge Jimenez-Zumalacarregui, directorul Institutului, si pe colegii de la Cervantes Bucuresti.Pe 23 aprilie, programul evenimentelor va debuta cu lecturile publice sustinute de o parte dintre ambasadorii tarilor de limba spaniola: E.S. Domnul Manuel Larrotcha - Ambasadorul Spaniei in Romania, E.S. Doamna Maria Eugenia Echeverria Herrera - Ambasadoarea Republicii Peru in Romania, E.S. Domnul Jose Guillermo Ordorica Robles - Ambasadorul Mexicului in Romania, E.S. Domnul Omar Mesa - Ambasadorul Republicii Uruguay in Romania, E.S. Domnul Javier Dario Higuera Angel - Ambasadorul Columbiei in Polonia, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Moldova, Romania si Ucrania. Lor li se vor alatura o serie de alti membri ai corpului diplomatic, precum si personalitati ale vietii culturale romanesti. Cu siguranta, una dintre cele mai asteptate lecturi va fi cea a indragitei scriitoare spaniole Care Santos.Desi, oficial, Ziua Internationala a Cartii dateaza din 1995, un obicei extrem de indragit serbat in Spania pe 23 aprilie este Sant Jordi. Originile serbarii dateaza din 1925, in Barcelona, cand fetele, care, conform traditiei de Sant Jordi (Sfantul Gheorghe) primeau flori de la baieti, au inceput sa ofere, la randul lor, carti.Institutul Cervantes serbeaza, de aceasta data online, la sediul din Bucuresti, acest obicei, din dorinta de a le multumi public editurilor romanesti pentru efortul pe care il depun in promovarea literaturii de limba spaniola. Astfel, Institutul Cervantes din Bucuresti le va darui editurilor flori, provocandu-le pe acestea sa ofere cititorilor carti.Acestia, la randul lor, sunt provocati sa multumeasca public traducatorilor de limba spaniola pe care ii indragesc, precum si librarilor de suflet. Institutul Cervantes din Bucuresti va colectiona toate aceste marturisiri publice ale recunostintei si le va publica intr-un material pe blog. Pentru ca, apreciaza echipa Institutului Cervantes, acum, mai mult ca oricand, avem nevoie de dovezi de recunostinta, speranta, optimism si zambete.