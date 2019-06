Concediere in masa la TNB. Marius Manole face apel la reangajarea colegilor, Ion Caramitru cere o intalnire cu premierul Dancila

Ziare.

Este vorba despre zeci de tehnicieni."Azi au fost dati afara din teatrul national bucuresti zeci de tehnicieni (masinisti, luministi, oameni de la sunet, video, cabiniere, recuziteri etc) . Adica fix oamenii necesari facerii si pastrarii unor spectacole (intr-un teatru cu 6 sali) . Exista in TNB zeci de oameni inutili despre care de cate ori intreb cu ce se ocupa asta? nimeni nu stie sa-mi raspunda.Sunt sigur ca de acestia nimeni nu s-a atins. Asa cum nu s-a atins nici de actorii angajati care nu joaca de ani de zile nimic, dar iau salarii uriase. Sistemul nu e ok, nu e ok deloc, sunt sigur ca infectia asta se va extinde si la celelalte teatre, deja e dificil de tot sa scoti in Ro un spectacol de care sa nu ti fie rusine din punct de vedere tehnic, care sa sune si sa arate cat de cat european. Ce e de facut? Pe cine intereseaza?", a scris Radu Afrim pe reteaua sociala.In acest sens, Marius Manole, unul dintre cei mai cunoscuti si indragiti actori romani, a facut, miercuri seara, dupa un spectacol, apel pentru reangajarea colegilor ramasi fara loc de munca."50 din colegii nostri au fost dati afara, li s-a desfacut contractul de munca chiar inainte de vacanta de vara. Rugam pe aceasta cale, daca ne aude cineva, la Ministerul Culturii si toti oamenii implicati care pot ajuta acesti oameni, sa deblocheze aceste posturi. Pentru ca sunt posturi si, daca s-ar debloca, acesti oameni ar putea fi angajati.Ministerul Culturii, Guvernul Romaniei... altfel sa stiti ca Teatrul National e Blocat. Fara acesti oameni, nu mai functioneaza nicio sala, multe spectacole nu vor mai avea loc, pentru ca vor fi dati afara oameni care se ocupa de proiectii, sunet, lumini... fara acesti oameni teatrul nu poate functiona, noi nu putem functiona", a afirmat Marius Manole pe scena, dupa ultima reprezentatie "Viforul" a stagiunii.In plus, toti artistii au purtat banderole albe, in semn de protest, la spectacol.Managerul general al TNB, Ion Caramitru, a precizat ca in 2019 bugetul pentru bunuri si servicii a scazut cu 2 milioane de lei."Vorbesc in numele Teatrului National si in nume propriu, dar in aceeasi masura sunt angajat impreuna cu toti colegii mei din sistemul institutional cultural administrat de Ministerul Culturii.Anul acesta, bugetul pentru bunuri si servicii a scazut cu 2 milioane de lei, in schimb, a crescut la venituri proprii cu un milion. E putin absurd sa spui ca nu-ti mai dau bani, dar tu trebuie sa vinzi mai multe bilete. Pentru ca ar trebui sa fac mai multe premiere si sa am mai mult public", a declarat Ion Caramitru pentru Libertatea Concedierile au loc in contextul in care atat Guvernul, cat si Primaria Capitalei au taiat bugetul institutiilor culturale.Totodata, directorul TNB cere premierului Viorica Dancila si ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, o intalnire pentru deblocarea acestei situatii."Solicit expres o intalnire cu doamna premier si ministrul Finantelor pentru deblocarea acestei situatii", a spus Ion Caramitru pentru B1 TV Atat Ion Caramitru, cat si regizorul Radu Afrim au declarat pentru sursa citata ca situatia nu este una care sa afecteze doar Teatrul National Bucuresti, ci este intalnita in toata tara.Ei au adaugat ca trebuie luate masuri, altfel spectacolele vor fi anulate, iar cultura va avea de pierdut.