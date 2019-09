Credea ca e o icoana, dar cand a dus-o la evaluat a aflat ca valoreaza milioane de euro

Ziare.

com

Este vorba despre "Christ Mocked" (batjocura lui Iisus - n.red.), realizata de celebrul pictor Cimabue in secolul 13. Valoarea operei de arta se poate ridica pana la 6 milioane de euro, conform unor specialisti in arta, citati de The Guardian Acestia au spus ca lucrarea este detinuta de o femeie din orasul francez Compiegne, care o avea agatata pe peretele dintre bucatarie si camera de zi. Tabloul se afla direct deasupra unei plite pentru prepararea mancarii. Din aceasta cauza, starea lui nu este chiar cea mai buna.Se crede ca opera face parte dintr-o colectie mai mare care dateaza din anul 1280 cand Cimabue, de asemenea cunoscut ca Cenni di Pepo, a pictat opt scene care infatiseaza patimile si ratignirea lui Hristos.Alte doua scene din colectie se afla in Galeria Nationala din Londra.Proprietara operei a crezut ca este doar o icoana "destul de veche" cand a dus-o la licitatorii locali pentru a fi evaluata.Arta renascentista a fost influentata enorm de arta bizantina, care se mai face si astazi intr-un stil similar, pe un fundal de vopsea aurie.Cu toate acestea, testele care s-au folosit de lumina infrarosie au constatat ca pictura este una autentica si extrem de valoroasa."Este de necontestat. Pictura a fost realizata de Cimabue", a spus expertul in arta Eric Turquin.Astfel, pictura va fi scoasa la licitatie, la firma Acteon, in Senlis, la nord de Paris, pe 27 octombrie.