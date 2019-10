Dupa gafa cu Moliere, Reprezentanta CE in Romania face un giveaway cultural

Ziare.

Cei care vor sa participe la acest giveaway trebuie sa raspunda corect la o intrebare despre dramaturgul francez: In ce an a murit Moliere?Cei care raspund corect la intrebare intra in tragerea la sorti, iar dintre acestia 5 vor fi alesi castigatori. Castigatorii vor fi anuntati chiar vineri."❗️GIVEAWAY cultural❗️Shakespeare 1564-1616Caravaggio 1571-1610Rembrandt 1606-1669Moliere 1622-❓Vivaldi 1678-1741Bach 1685-1750In ce an a murit Moliere? Spune-ne raspunsul mai jos intr-un comentariu pana maine, 01 noiembrie, ora 12.00 PM, iar noi vom trage la sorti 5 castigatori, care vor primi un set ce contine: "Avarul" de Moliere, alaturi de un rucsac, o agenda si un pix", se arata in anuntul Reprezentantei Comisiei Europene in Romania publicat pe Facebook.In aproape o ora, postarea a strans 300 de comentarii.Acest giveaway are loc in contextul in care un consultant artistic al Teatrului German din Timisoara a intrat in atentia publica dupa o gafa ce poate fi clasata drept incompatibila cu functia si domeniul in care activeaza: Elisa Covaci a vrut nici mai mult nici mai putin decat sa gaseasca adresa de mail a scriitorului francez Moliere, pentru a discuta cu el despre cedarea unor drepturi de autor pentru folosirea unui fragment dintr-o piesa de teatru.