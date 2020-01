Intr-o sala din Biblioteca Nationala s-a organizat Revelionul - imaginile dezastrului de dupa au fost facute publice de un deputat USR (Video)

Ziare.

"O locatie autentica" pentru petrecerea Revelionului. Plina de mizerie, vandalizata, practic, dupa Revelion. Nu mi-am imaginat niciodata ca Biblioteca Nationala a Romaniei, care-si imparte sediul cu Ministerul Culturii, e o "locatie autentica" pentru "un revelion de poveste", cu Delia et co", a scris Iulian Bulai pe Facebook.Deputatul a publicat si un videoclip in care se vede cum arata Sala Atrium a Bibiliotecii Nationale dupa "chermeza"."Promovat pe Facebook ca fiind organizat nu se stie de cine - poate de Biblioteca Nationala insasi, desi ultima data cand am verificat, nu asta era obiectul ei de activitate. In obiectul de activitate nu scrie deloc, dar deloc, ca BNR se ocupa de chermeze. Nici ca face vitei la protap pe scarile Ministerului, de Ziua Nationala, pe muzica de nunta. Nici ca noaptea, cand nu e revelion, Biblioteca are program de discoteca in Sala Atrium, cu sute de oameni inghesuiti, care beau pe rupte", a comentat Bulai, intrebandu-se ironic daca "dlui ministru Gheorghiu nu-i miroase a mancare in Minister? N-a vazut niciodata gunoaiele si urmele de voma ramase pe aleile din jurul cladirii? Nu se-ntreaba ce se-ntampla daca se-ntampla ceva? Hidranti, pompieri, cartile din depozite. In general, ce trebuia sa-nvatam dupa Colectiv"."Astept insa scuze - cetatenilor care finanteaza Biblioteca Nationala - pentru toata aceasta nesimtire", mai spune Iulian Bulai care adauga: "Pentru directoarea Carmen Mihaiu n-am intrebari. Doar uitati-va cum arata Sala Atrium a Bibliotecii Nationale pe 1 ianuarie 2020. Si cam cum arata "atmosfera" de club de noapte, in restul anului, in acest "templu al culturii, patrimoniului si educatiei".Evenimentul organizat la Biblioteca Nationala este inca activ pe Facebook si poate fi consultata lista artistilor invitati, dar si meniul serii.Cu titlul "Un Revelion altfel... de poveste, in Biblioteca Nationala!", publicul este invitat sa petreaca noaptea dintre ani "in cea mai autentica locatie din Bucuresti, in Biblioteca Nationala"."Vrem un revelion cu ritm, dans, cu emotii, asa ca petrecerea va fi condimentata de vocea unor mari artisi: Delia, Damian & Brothers, Dj Yanis. Tema culinara aleasa este una de exceptie cu cele mai delicioase preparate din marile bucatarii ale lumii: preparate sud americane (Uruguay chefs), sushi, preparate vanatoresti, international finger food", scrie in invitatie.Biletele pentru acest eveniment au costat 490 si 590 de lei la categoria VIP.