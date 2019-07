Ion Caramitru acuza un linsaj mediatic si spune ca nu are ce sa-si reproseze ca director al Teatrului National din Bucuresti

Ziare.

"Nu am a-mi reprosa mai nimic, nici privind conduita mea civica, nici profesionala si nici materiala. Trebuie sa-mi reprosez increderea in oameni si naivitatea de a uita ceea ce romanul, tot timpul, stie - ca surprizele majore, dramatice si uneori chiar tragice vin de la cei carora, intr-un fel sau altul, le-ai facut doar bine in viata si in cariera. De-aici si pana la linsajul mediatic pe care il traiesc e doar un pas.Trebuie sa ma apar, sa dovedesc, sa ma dezbrac in fata lumii, pentru a arata unde ma doare si ce am de gand sa fac. Cam cum era in comunism. Am mai trecut prin asta. Sunt pregatit", arata Caramitru in s crisoarea postata pe site-ul TNB El spune ca este nevoit pentru a treia oara in ultimii douazeci de ani sa-si salveze onorabilitatea."In 2001, tot la initiativa Ministerului Culturii, s-a decis un control, chitit sa ma compromita, in legatura cu UNITER. La final, am castigat in instanta un proces de calomnie care s-a incheiat cu condamnarea penala a secretarului de stat Ion Antonescu, zis 'Maresalu'. Am cerut, atunci, daune morale de 1 leu, fiindca nu castigul material m-a interesat, ci ca adevarul sa iasa la lumina.Intre 2015 si 2017, am fost controlat in toate ipostazele de functionar public de binecunoscutul organism ANI. In 2017, dosarul a fost clasat. Astazi, ma pregatesc pentru a treia incercare.Acuzele curg torential, sunt deja un infractor, terenul e aproape inundat. Numai ca astazi cauza mea este, in principal, salvarea de la inactivitate si faliment a Teatrului National din Bucuresti si a principalelor institutii nationale ale Romaniei, aflate in directa legatura cu Ministerul Culturii si Identitatii Nationale, responsabil, de facto, de activitatea noastra", mentioneaza Ion Caramitru.El acuza o serie de "delatiuni si neadevaruri venite de la cativa colegi lipsiti de scrupule"."Sunt pregatit si pentru asta. Vreau sa-mi asigur prietenii ca nu am nevoie de ajutor, ca am adevarul de partea mea si ca voi lupta sa-l dovedesc. Ii rog doar sa ma urmareasca in tot ce fac. Atat", precizeaza Caramitru.Reactia vine in toiul unui scandal fara precedent in teatrul romanesc, declansat dupa o concediere in masa la Teatrul National Caramitru, directorul TNB, a cerut demisia Ministrului Culturii, Daniel Breaz, in vreme ce acesta din urma a amenintat ca ii va trimite un control Mai mult, artistii romani au protestat in Piata Victoriei fata de taierile bugetare