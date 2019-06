Ion Caramitru, managerul TNB, vrea o intalnire cu Dancila si Teodorovici: Ne aflam in fata unui faliment

Ziare.

"Desi am fost la ministru impreuna cu 20 de manageri din tara, toate operele nationale, toate teatrele nationale, Muzeul National de Istorie, Muzeul de Arta, 'Antipa' etc., cu un document trimis sub semnatura mea si a lor, pentru a discuta fata in fata despre acest faliment in care suntem adusi, nu am ajuns la nicio concluzie", a explicat Ion Caramitru, joi, in fata colectivului TNB.El a relatat ca teatrul pe care il conduce are in prezent 54 de oameni din afara, desi a solicitat de ani de zile mai multe posturi, dintre care 39 deservesc scena.Conform legii, ei trebuie sa aiba salariul pe care il au si angajatii teatrului, la care se adauga, in plus, 19% TVA si 5% comisionul acelei agentii.Printre ei se afla oameni de o calitate exceptionala, oameni care lucreaza in teatru de un timp, care s-au specializat si pe care, daca i-am pierde, am avea numai de suferit. Nu mai gasim oameni de specialitate pentru teatru. Daca am avea posturi, i-am angaja imediat. Am explicat d-lui ministru, nu o data, ca", a explicat Caramitru.Managerul TNB a explicat motivele pentru care institutia de cultura se afla in impas financiar, unul dintre acestea fiind aprobarea cu intarziere a bugetului de stat pe anul in curs."Conform legii,. Au mai fost situatii de acest gen, dar nu atat de grave. Ca sa ajunga la institutiile din subordine, dupa ce el este repartizat prin ministere, mai ia un timp destul de lung, astfel incat momentul zero, momentul in care teatrul nostru, de exemplu, putea sa inceapa orice activitate, legala, din punct de vedere al deschiderii finantarii, este momentul in care ministrul ne aproba Programul minimal", a mai precizat Caramitru.Teatrul National a devenit astfel operational abia la mijlocul lunii mai pentru ca, pana atunci nu au putut cheltui decat ce permitea legea."Din aceste sume pe care le-am avut la dispozitie, am putut face doua spectacole, "Presul", de Ion Baiesu, la Sala Studio si "Class" la Sala Atelier. Doua spectacole, cu cheltuieli relativ mici. (...) Cum abia in 15 mai am avut liber la cheltuieli, va dati seama ca. La ora aceasta, nu pot sa va spun ce alte spectacole se vor face in acest an, pentru ca nu va pot spune care este situatia la zi!", a mai explicat el.Pana in acest an, TNB a avut o productie, in medie, de opt spectacole pe an, adica doua pe fiecare sala din cele patru unde isi desfasoara activitatea, respectiv o premiera la fiecare doua luni pe sala."Am tot trimis la minister diferite documente, nu putine, in legatura cu aceasta problema.", a punctat managerul.Potrivit acestuia, Ministerul Culturii a redus teatrului bugetul capitolului "Bunuri si Servicii" cu doua milioane de lei si a impus obligatii la capitolul "Venituri proprii" de un milion de lei. "Cu alte cuvinte, primim mai putini bani pentru productii si ni se creste valoarea vanzarii productiilor pe care nu le putem face de fapt, sau le facem pe jumatate", a precizat Ion Caramitru.Conform directorului TNB, dupa ce bugetul a fost aprobat de Ministerul Culturii in termenii trimisi de contabilitate, tinand cont de cele doua milioane care au scazut la buget de la capitolul Bunuri si Servicii si de marirea veniturilor proprii, dupa ce s-au semnat aceste documente, a venit o noua dispozitie, de data aceasta de la Ministerul de Finante, adresa prin care Teatrul a fost instiintat ca are dreptul sa cheltuiasca doar 30% din bugetul aprobat.Aflat la limita supravietuirii artistice din cauze drasticelor restrangeri bugetare, Teatrul National "I.L. Caragiale", asemenea multor alte institutii de cultura, este obligat sa isi limiteze, deocamdata, activitatile. Situatia financiara precara face ca sa fie asigurata o singura premiera spectatorilor de teatru din septembrie.Deschiderea stagiunii 2019 - 2020 la TNB va avea loc la Sala Studio, cu premiera spectacolului "Negutatorul din Venetia", de William Shakespeare , in regia si versiunea scenica a lui Alexander Morfov, cu Ion Caramitru, Richard Bovnoczki, Alexandru Potocean, Ada Gales in rolurile principale, secondati de o distributie numeroasa. Decorurile: Alexander Morfov si Gabi Albu, Costumele: Liliana Cenean, Coregrafia: Inga Krasovska, Light Design: Chris Jaeger.