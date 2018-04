Istoricul Serban Papacostea a incetat din viata. A fost martor al evenimentelor esentiale din centenarul Romaniei

Ziare.

Doar cu zece ani mai mic decat Romania mare, martor al celor mai mari evenimente din ultimul secol, vorbea despre sine cu simplitate, desi, asa cum povestea, l-a privit in ochi chiar pe Hitler."Subsemnatul Serban Papacostea m-am nascut la Bucuresti la 2l iunie 1928. Tatal meu Petre G. Papacostea a fost avocat si deputat in numele Partidului Poporului Alexandru Averescu. Mama mea Josefina Papacostea a fost casnica. Dupa incheierea studiilor liceale in 1945 am frecventat timp de patru ani cursurile si semninariile Facultatii de Litere si Filozofie - Istorie pe care am absolvit-o in 1949", scrie Serban Pacostea intr-unpublicat pe site-ul Institutului de Istorie "Nicolae Iorga".O jumatate de pagina in care istoricul si-a condensat viata."Mi-am castigat existenta in anii de prigoana ca pontator, normator, achizitor de materiale, dactilograf etc. In 1957 am fost reintegrat in Institutul de Istorie al Academiei Romane unde am functionat pana la pensionere", mai scrie istoricul in CV.A obtinut titlul de doctor in istorie in Institutul de Istorie Nicolae Iorga cu lucrarea "Oltenia sub stapanire austriaca 1718 - 1739", conducator de doctorat prof. Andrei Otetea.Cum deseori povestea, o intalnire pe care nu a uita-o, desi era doar un copil, a fost cea cu Hitler.A fost membru titular (din 2016) al Academiei Romane si membru corespondent al Accademia Ligure di Scienze e Lettere din Genova.Un scurt portret gasim pe pagina Memorialului Sighet, pentru ca Serban Papacostea a trecut prin temnita comunista."Serban Papacostea, student si discipol al lui Gheorghe Bratianu, a fost arestat la 15 martie 1950 in fata Institutului Francez din Bucuresti. Anchetat la Rahova, a fost condamnat administrativ, a trecut prin Jilava si a facut apoi Canalul la Capu Midia".In anul 1950, Securitatea a arestat la ordinul Anei Pauker peste 300 de studenti si absolventi care frecventasera Biblioteca Franceza, unde gaseau cursurile necesare. O parte au fost eliberati, dar exmatriculati, iar altii (mai ales cei cu "origine nesanatoasa") au fost dusi la Canal."A fost un distins istoric, un om al cartii si al cetatii, animat de dragostea pentru adevar si de un irepresibil simt al demnitatii. Nu a cedat in anii intunericului, nici dupa aceea. Orice forma de complicitate cu Raul ii repugna. Sa se odihneasca in pace...", a scris politologul Vladimir Tismaneanu, pe contul de Facebook.