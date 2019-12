Ministerul Culturii vrea sa cumpere bunurile de la Licitatia Eliade, Cioran si Blaga

Ziare.

com

Potrivit unei postari de pe site-ul Ministerului Culturii, institutia a solicitat o intalnire cu reprezentantii Casei de Licitatii Historic in incercarea de a demara negocierile privind achizitionarea directa a bunurilor, dar, "din nefericire, aceste negocieri au esuat din cauze procedurale"."In urma esuarii acestor negocieri, Ministerul Culturii a solicitat Arhivelor Nationale ale Romaniei sa se alature demersului nostru de salvare a patrimoniului si sa exercite dreptul de preemptiune al Arhivelor Nationale in baza prevederilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 16 din 2 aprilie 1996 a Arhivelor Nationale republicata, care instituie dreptul de preemptiune al Arhivelor Nationale la achizitionarea documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic al Romaniei.Suntem absolut convinsi ca, in interesul protejarii acestui patrimoniu arhivistic si deopotriva cultural deosebit de valoros pentru tara noastra, Arhivele Nationale vor proceda la instituirea dreptului de preemptiune si o parte importanta din istoria noastra va fi pastrata in patrimoniul national", precizeaza sursa citata.Ministerul Culturii reaminteste operatorilor economici, caselor de licitatie sau anticariatelor obligatia lor legala, conform Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, art. 36, alin.1, potrivit caruia "Bunurile culturale mobile, proprietate a persoanelor fizice sau juridice de drept privat, clasate in tezaur, pot face obiectul unei vanzari publice numai in conditiile exercitarii dreptului de preemptiune de catre statul roman, prin Ministerul Culturii, si cu respectarea dispozitiilor art. 35 alin. (7)"."Patrimoniul cultural national mobil este o prioritate a mandatului ministrului Culturii, dl. Bogdan Gheorghiu, si vor fi facute toate demersurile legale pentru conservarea si punerea la dispozitia publicului a acestuia", se mai arata in postarea Ministerului Culturii.Ministerul Culturii anunta ca a cerut Casei Historic sa opreasca licitatia manuscriselor lui Mircea Eliade si sa permita Muzeului National de Istorie a Romaniei sa negocieze direct cu ofertantii achizitii din fondul Handoca."Ministerul Culturii isi doreste ca patrimoniul cultural al Romaniei sa ramana in proprietatea statului roman si, de aceea, cerem public agentului economic Historic sa opreasca licitatia si sa permita Muzeului National de Istorie a Romaniei, prin managerul sau, dr. Ernest Oberlander-Tarnoveanu, sa negocieze direct cu ofertantii achizitionarea tuturor manuscriselor aflate la vanzare din fondul Handoca.Suntem convinsi ca o astfel de solutie este in interesul tuturor partilor implicate atat din punct de vedere material, cat si moral", se afirma intr-un comunicat de presa postat pe site-ul Ministerului Culturii.Presedintele Academiei Romane, Ioan-Aurel Pop, a afirmat, joi, ca manuscrise ale lui Mircea Eliade care urmau sa fie scoase la licitatie pe 16 decembrie au fost retrase de la vanzare."Manuscrisele sunt scoase, din cand in cand, ca si alte obiecte, licitatiilor. Academia Romana a aflat. Am incercat sa luam legatura cu proprietarii celor mai importante si mi s-a spus inainte de Adunarea Generala, n-am putut sa verific, ca au fost retrase si ca nu se va participa la licitatie decat dupa o discutie cu Academia Romana. Sau poate nu va mai fi cazul de licitatie", a declarat pentru Agerpres Ioan-Aurel Pop.