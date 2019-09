Ministrul Culturii i-a cerut demisia sefului de la Muzeul "Constantin Brancusi" dupa niste postari pe Facebook

Ziare.

Motivul: afirmatiile facute recent in mediul online, care sunt "profund gresite si iresponsabile", potrivit unei postari de pe Facebook a Ministerului Culturii."Ministerul Culturii si Identitatii Nationale se delimiteaza de afirmatiile facute recent, in spatiul public online, de catre Managerul interimar al Muzeului National Constantin Brancusi, Valentin Chepeneag.Consideram ca declaratiile domnului Chepeneag sunt profund gresite si iresponsabile, acestea neexprimand pozitia Ministerului Culturii si Identitatii Nationale.Pe cale de consecinta, Ministrul Culturii si Identitatii Nationale, Valer-Daniel Breaz, i-a solicitat acestuia demisia, act care a fost depus luni, 16 septembrie 2019, cu numarul de inregistrare 6388/CM/16.09.2019", se arata in postarea de pe reteaua sociala.Potrivit News.ro, Valentin Chepeneag a publicat pe Facebook mai multe mesaje in care isi arata admiratia fata de fondatorul Miscarii Legionare, Corneliu Zelea-Codreanu, si fata de maresalul Ion Antonescu, acestea fiind ulterior sterse.El a fost numit director interimar la Muzeul National "Constantin Brancusi" din Targu Jiu, care este in faza de proiect, in luna aprilie.