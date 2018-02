Moment emotionant pe scena: Spectatorii i-au cantat "La multi ani" lui Victor Rebengiuc si l-au aplaudat indelung (Video)

Mesajul lui Victor Rebengiuc

Dupa reprezentatia "Regele moare", in care Victor Rebengiuc joaca alaturi de sotia sa, Mariana Mihut, pe scena a urcat actorul Ion Caramitru, directorul nationalului bucurestean."Acest domn, acest coleg, artist de prim rang, profesor pentru toate generatiile de artisti pe care le-am cunoscut impreuna, un adevarat exemplu, implineste in seara aceasta 85 de ani", a spus Caramitru, declansand aplauzele spectatorilor, potrivitDupa ce i-au cantat la multi ani si l-au aplaudat spectatorii, Victor Rebengiuc a luat cuvantul, spunand ca a vrut sa sarbatoreasca alaturi de public "aceasta cantitate de ani inesperata"."Am vrut sa joc in seara asta. E un cadou pe care mi l-am facut mie insumi. Am vrut sa fiu alaturi de colegii mei pe care ii iubesc foarte tare. Imi place rolul acesta, am vrut sa il joc de ziua mea. Imi place piesa, imi plac regizorii care au pus piesa in scena. Imi placeti dumneavoastra si am vrut sa sarbatoresc impreuna cu dumneavoastra aceasta cantitate de ani inesperata din punctul meu de vedere. Nu m-am gandit niciodata ca o sa ajung pana aici, dar daca am ajuns, am zis hai sa joc", a spus Rebengiuc."Regele moare" este o montare scenica ce tulbura constiinta fiintei si pune la incercare taria sufletului in relatie cu singura certitudine a omului, moartea, in fata careia putem alege sa credem ca suntem regi, desi suntem doar niste supusi, potrivit TNB. Scenografia este realizata de Vladimir Turturica, iar Chris Jaeger semneaza Light design-ul spectacolului.Nascut pe 10 februarie 1933, Victor Rebengiuc a urmat cursurile Institutului de Teatru din Bucuresti, la clasa profesorilor Aura Buzescu si Beate Fredanov, promotia 1956. Este actor de teatru si film. A interpretat mai mult de 50 de personaje la Teatrul Bulandra si la Teatrul National si alte 33 de roluri in teatre din tara. A primit indicatii regizorale de la Liviu Ciulei , Lucian Pintilie, Ion Cojar, Vlad Mugur si Yuri Kordonsky, dar si Cristi Puiu, Calin Peter Netzer, Radu Muntean si Radu Jude.Filmografia inseamna peste 70 de roluri, iar printre cele mai importante se numara Apostol Bologa, in "Padurea spanzuratilor" (1965), Tanase Scatiu, in 1976, Stefan Tipatescu, in "O scrisoare pierduta" (1977), Pampon, in "De ce trag clopotele, Mitica?" (1981), Ilie Moromete, in "Morometii" (1987), Ion, in "Medalia de onoare" (2009), pentru care a primit mai multe premii internationale, si Stan Paraschiv, in "Aferim!" (2015). Cel mai recent film in care poate fi vazut Victor Rebengiuc este "Octav", de Serge Celebidache.A fost rector al Universitatii Nationale de Arta Teatrala si Cinematografica "Ion Luca Caragiale" (UNATC) din Bucuresti, iar in 2008 i-a fost acordat titlul de Doctor Honoris Causa din partea UNATC. In 2009, Pixar a dorit ca actorul roman sa asigure vocea personajului Charles Muntz pentru versiunea romaneasca a filmului "Up".In prezent, Victor Rebengiuc este actor angajat al Teatrului National "I. L. Caragiale" din Bucuresti si joaca si alaturi de actrita Mariana Mihut, cu care formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri din cinematografia romaneasca.