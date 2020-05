Proiectul romanesc "Ambulanta pentru monumente" a castigat Premiul European pentru Patrimoniu 2020

Ziare.

De asemenea, proiectul a intrat in competitie pentru "Premiul Publicului" care se acorda prin vot, incepand de astazi AICI. Gala de decernare a premiilor va avea loc la Bruxelles in 2021, cu participarea inalt reprezentantilor Comisiei Europene si Europa Nostra, anunta reprezentantii proiectului intr-un comunicat remis joiCastigatorii marilor premii, care vor lua 10.000 euro fiecare, vor fi anuntati public tot cu aceasta ocazie."Criza COVID-19 a evidentiat cat de necesare sunt cultura si patrimoniul cultural pentru oamenii si comunitatile din Europa. Intr-un moment in care sute de milioane de europeni sunt separati fizic, patrimoniul nostru cultural continua mai mult ca oricand sa ne aduca impreuna.Castigatorii Premiilor Europene pentru Patrimoniu / Premiilor Europa Nostra din acest an sunt exemple puternice, care ne inspira si care contribuie cu adevarat la o Europa mai apropiata, mai unita si mai rezilienta", spune Mariya Gabriel, comisarul european pentru Inovatie, Cercetare, Cultura, Educatie si Tineret.In cei patru ani de existenta, "Ambulanta pentru monumente" s-a ocupat de 32 de interventii asupra monumentelor istorice, 10.500 de membri ai comunitatilor locale au fost constientizati asupra valorii propriului patrimoniu, 22 de expozitii, a avut 5 camionete dotate cu unelte si echipamente, 233 de voluntari implicati si 73 de parteneri si sponsori.Proiectul urmeaza sa se extinda anul acesta in judetele Arges, Botosani, Dambovita, Dolj, Gorj, Iasi, Mehedinti, Prahova si Suceava.Principalul sustinator al proiectului este printul Charles de Wales, prin The Prince's Foundation si Anglo-Romanian Trust for Traditional Architecture.