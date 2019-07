Situatie critica in Cultura. Caramitru cere demisia ministrului Daniel Breaz: Am fost anchetat in fiecare an, luna de luna

Guvernul si Firea taie in carne vie in Cultura

Intalnirea a avut loc in contextul in care situatia pentru cultura romaneasca este una critica, pe fondul taierilor masive din fondurile alocate institutiilor de cultura."In ce ma priveste, si lucrul asta l-au vazut si colegii mei, am cerut demisia lui Breaz pentru modul, as spune inoportun, de preocupare fata de institutiile noastre si pentru expunere publica a frustrarilor domniei sale", a declarat Caramitru dupa intrevederea cu Dancila si Breaz.Directorul TNB a explicat ca a fost amenintat cu corpul de control al ministrului Culturii."A fost destul sa ridicam problema de supravietuire a institutiilor ca sa fiu amenintat cu corpul de control al ministrului. Asa ceva este inadmisibil. 'Caramitru va fi anchetat' - ca si cum pana acum nu am fost anchetat in fiecare an, luna de luna, explicam pe ce se cheltuie banii. Sa vrei sa faci ceva ilegal si nu poti, iar amenintarea publica... nu avea decat sa trimita corpul de control fara sa anunte public. Ca si cum trimite Inchizitia sa verifice niste incorectitudini de tip religios.S-a spus ca a fost cerut acest lucru din teatru, de la un grup de oameni din teatru - este inexact. Nu se face o asemenea referire. I-am zis in sedinta: seamana cu ce se intampla inainte de 1989, la sesizarea unui grup de tovarasi se face control", a precizat Ion Caramitru.Precizam ca ministrul Daniel Breaz a anuntat, luni, ca va trimite corpul de control la TNB.In replica, Caramitru a precizat ca "abia il asteapta"."Abia il astept. De altfel, domnul ministru are toate documentele pe masa, pentru ca noi trimitem luna de luna tot ce se misca din punct de vedere financiar - nu numai noi, toate institutiile - iar evaluarea managementului a fost facuta recent si nota este aproape zece", a fost replica data luni de directorul Nationalului, potrivit Agerpres.Marti, Caramitru a adaugat ca saptamana viitoare va exista o noua intalnire cu premierul Dancila, pentru a fi stabilite solutiile in acest caz.Amintim ca artistii romani sunt nemultumiti si au iesit in strada, duminica , dupa ce Guvernul si autoritatile locale au taiat masiv fondurile alocate institutiilor de cultura, iar multi dintre angajati si colaboratori nu si-au primit salariile sau au fost dati afara.Regizorul Radu Afrim a anuntat ca miercuri (26 iunie) 50 de angajati de la Teatrul National Bucuresti au fost dati afara, fapt ce pune sub semnul intrebarii functionarea institutiei de acum inainte.Despre situatia critica din cultura a semnalat joi (27 iunie) si senatorul USR Dan Lungu, membru in Comisia pentru Cultura."Reducerile bugetare uriase impuse de Ministerul Finantelor Publice institutiilor de cultura aflate in subordinea Ministerului Culturii si Identitatii Nationale au consecinte din ce in ce mai grave. In scurt timp, acestea vor aduce Romania in pragul unui colaps cultural nemaiintalnit in ultimii ani", a avertizat Lungu, care prezinta si cateva dintre efectele taierilor bugetare.Astfel, la inceputul lunii, managerul Operei Nationale din Iasi, Beatrice Rancea, declara ca institutia risca sa nu-si mai poata sustine spectacolele de la inceputul stagiunii viitoare din lipsa de fonduri. Si Opera din Cluj a anuntat ca nu mai are bani sa isi plateasca angajatii.A urmat Lacramioara Stratulat, directoarea Complexului National Muzeal "Moldova" din Iasi, institutie in subordinea careia se afla Palatul Culturii, dar si alte 9 muzee, a anuntat ca din cauza taierilor bugetare nu vor mai reusi sa plateasca salariile celor 157 de angajati pe care complexul ii are.Pe lista institutiilor culturale in prag de colaps financiar s-a alaturat recent si Academia Romana, care nu mai are bani de salarii si a anuntat toate institutele, centrele si filialele aflate in subordine ca se impun masuri precum concedieri, trimiterea in concediu fara plata, pensionarea fortata si suspendarea oricarei promovari.Probleme grave sunt si la Teatrul Evreiesc de Stat. Maia Morgenstern a anuntat ca Primaria Capitalei i-a transmis ca trebuie sa propuna urgent un plan prin care sa reduca bugetul teatrului cu 500.000 de lei, altfel institutia condusa de Gabriela Firea va taia la intamplare jumatatea de milion.