Teatrul German din Timisoara se apara in cazul adresei de email a lui Moliere

"Eroarea imputata angajatei Elisa Covaci este nu doar neadevarata, ci si utilizata ca pretext pentru un nou atac impotriva institutiei noastre si a Primariei municipiului Timisoara. Alegatia domnului Ieremia conform careia Teatrul German 's-a umplut de oameni incompetenti, fara calificare si are proiecte proaste in lipsa unui manager competent' este neadevarata si frizeaza calomnia, in conditiile in care anul acesta productiile teatrului german s-au bucurat de numeroase aprecieri nu doar in tara, ci si in strainatate", scrie intr-un comunicat directorul delegat al Teatrului German din Timisoara, Ioan Boldureanu.Acesta adauga ca nu este de acord cu "angrenarea Teatrului German in dispute externe care nu fac altceva decat sa anuleze eforturile institutiei de a oferi publicului produse culturale de calitate".Secretarul de stat in Ministerul Culturii Ion Ardeal Irimia sustinea intr-o postare pe pagina sa de Facebook ca un consultant artistic al Teatrului German din Timisoara, Elisa Covaci, a cautat adresa de email a lui Moliere pentru "o corespondenta pe tema dreptului de autor"."Domnule primar Robu, cu fiecare zi care trece fara sa organizati un concurs pentru un management profesionist la Teatrul German, ne facem de mirul lumii!!! distinsa din imagine, pe numele ei de intelectual Elisa Covaci, consultant artistic (Dumnezeule Mare!!!) acolo, cerea adresa de mail a lui 'Molier' pentru o corespondenta pe tema dreptului de autor... sau, ma rog, dati-i-o dumneavoastra, daca o aveti!", a scris Ion Ardeal Irimia.Ulterior, acesta a declarat ca prima data a auzit despre existenta acestui consultant artistic cand i-a fost relatata intamplarea."Eu sunt om de teatru, lucrez de 20 de ani in cladirea respectiva, nu am auzit-o niciodata, nu am vazut-o niciodata, nu stiu cine e. A aparut de nicaieri pe functia de consultant artistic, ceea ce presupune ca excelezi in consultanta artistica, esti supracalificat, la mintea mea. Conform fisei postului esti cineva care il consiliezi pe director, pe managerul institutiei sa ia cea mai buna decizie din punct de vedere cultural", spunea Ion Ardeal Irimia.Citeste si In cautarea lui Moliere pe Internet. Ion Iliescu, despre adresa de email: O am eu!