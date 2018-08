Un cojocar din Beius a primit titlul onorific de Tezaur Uman Viu

Ziare.

"De cand l-am cunoscut, in urma cu doi-trei ani, am dorit sa-l propunem pentru acest titlu, fiind si singurul caruia i-am pregatit si trimis la Ministerul Culturii intreaga documentatie. Este un mester popular aparte, care face mestesugul acesta de la 14 ani pana in ziua de astazi. Este cu adevarat un tezaur uman viu", a declarat, pentru Agerpres, Mircea Jacan.Diploma onorifica ii va fi inmanata lui Moise Gavra de indata ce va ajunge la Oradea, in cadrul unei festivitati simbolice.Potrivit directorului CJCPCT Bihor, este al treilea asemenea titlu acordat, de-a lungul timpului, unor mesteri bihoreni, dupa cele atribuite ladarului Ioan Oancea si interpretului popular si constructor de viori cu goarna Gheorghe Rada.Vreme de multi ani, cojocarii (bituserii) au fost la mare cautare in zona Bihorului, cojoacele, bitusele si hainele din blana create de acestia fiind nelipsite din casele localnicilor. Era o meserie cautata si foarte apreciata. In prezent, insa, cei care mai poarta o astfel de imbracaminte de iarna sunt parca din ce in ce mai putini. Cojoace sau sumane mai poarta cu precadere ciobanii si batranii. Tinerii zilelor noastre le poarta extrem de rar, desi multi, printre care si creatori de moda, acorda atentie trendului de inspiratie folclorica.Asa cum s-a intamplat cu cojocul de Beius care, in 2017, a devenit o sursa de inspiratie pentru o celebra casa de moda franceza. Intr-o colectie expusa la vanzare intr-unul din cele mai luxoase cazinouri din lume, in Singapore, un cojoc aproape identic, fara tricolorul de pe umar, se vindea cu suma de 35.000 de dolari. Faptul a fost semnalat de o asociatie din Beius, Tara Binsului - Terra Beiusensis, pe propria pagina de Facebook si a iscat numeroase discutii pe retele de socializare.Cojocarul Moise Gavra, nascut in Beius, a trait toata viata din acest mestesug, care i-a dat cele necesare traiului, dar i-a si umplut viata de frumos. Ramas de copil orfan de tata, Traienut, cum il alinta mama, a intrat, la 14 ani, ucenic la un cojocar in Vascau, dupa care a invatat meserie de la alti bituseri din zona. La 20 de ani s-a insurat, iar dupa armata, care pe atunci avea o durata de trei ani, s-a intors in locurile natale si a muncit ceea ce invatase.In propriul sau atelier, de acasa, unde il ajutau sotia si soacra sa, a creat de-a lungul anilor cojoace cu modele spectaculoase, traditionale zonei Beiusului, bituse pentru ciobani, toate lucrate manual, pornind de la pieile de oaie pe care le argasea tot el. Unele din productiile mesterului au ajuns chiar si in Statele Unite ale Americii.Munca sa de calitate ii aduce recunoastere si tot mai multi clienti."Au inceput sa ma vada oamenii, si daca faci bine, vine omu', daca vede ca nu lucri bine, nu-ti mai deschide nimeni usa. Dupa aia am ajuns cunoscut, am facut cojoace la toti sefii si la toti doctorii din Petru Groza (orasul Stei - n.red.) ", povesteste mesterul.Atelierul sau a functionat pana in anul 2016, cand cheltuielile si impozitele au crescut peste posibilitatile sale - o consecinta a legislatiei deficitare, care inca nu face deosebire intre mestesugul traditional si productia de serie.In prezent, mesterul Moise Gavra traieste alaturi de sotia sa, are o fata si doi nepoti (o fata si un baiat), alaturi de care se bucura de fiecare moment al vietii sale.In cei peste 70 de ani de mestesug, a transmis dragostea sa pentru cojocarit si unor tineri, pe care i-a avut ca ucenici vreme indelungata, insa niciunul dintre ei nu a dorit sa duca aceasta traditie mai departe, preferand mai degraba, sa plece dincolo de granitele tarii.Moise Gavra mai creeaza un numar mic de cojoace si bituse, insa le pastreaza pentru a le expune, bucurand ochii iubitorilor de traditii, dar lasandu-ne cu regretul ca octogenarul mester nu va avea cui transmite arta sa.