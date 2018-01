Cazinoul din Constanta, inclus pe lista siturilor de patrimoniu din Europa aflate in paragina

Ziare.

com

Potrivit site-ului Europa Nostra , cele 12 situri de patrimoniu preselectate pentru acest program provin din zece tari europene.Acestea sunt:(Albania),(Austria),(Belgia),(Bulgaria),si, (Georgia),(Toscana, Italia),(Romania),(Cadiz, Spania),, (Turcia) si(Marea Britanie).Unele dintre aceste situri se afla in pericol ca urmare a neglijentei sau a dezvoltarii necorespunzatoare, altele din cauza lipsei de resurse sau de expertiza.Denis de Kergorlay, presedinte executiv al organizatiei Europa Nostra, sustine ca "Aceasta lista scurta este, in primul rand si cel mai important, un apel la actiune. Indemnam publicul si principalii actori implicati la nivelurile locale, nationale si europene sa-si uneasca fortele pentru a salva comorile din patrimoniu care spun povestea noastra comuna si care trebuie salvate pentru generatiile care vor veni", a declarat Denis de Kergorlay, presedinte executiv al organizatiei Europa Nostra.La randul sau, Francisco de Paula Coelho, decanul Institutului Bancii Europene de Investitii, a precizat ca salvarea acestor douasprezece situri nu va ajuta numai monumentele de patrimoniu cultural.Programul "Cele mai periclitate 7 situri" a fost lansat in ianuarie 2013. Lista finala cu cele sapte cele mai periclitate situri de patrimoniu din Europa va fi dezvaluita la 15 martie.