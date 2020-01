La presiunea publica, Guvernul reia, in ultimul moment, procedura pentru inscrierea Rosia Montana in Patrimoniul UNESCO

Ziare.

"In urma analizei si consultarilor, am luat decizia sa reluam procedura pentru inscrierea sitului Rosia Montana in Patrimoniul mondial UNESCO.Notificarea va fi depusa astazi, astazi incadrandu-ne in termenul necesar pentru ca dosarul sa poata fi discutat in sedinta din aceasta vara a Comitetului Patrimoniului Mondial care va avea loc in China.Am decis sa nu aman acest demers, chiar daca termenul final este 1 februarie si nu pentru ca este o proprietate asumata a programului de guvernare PNL, ci mai ales prin faptul ca datoria Ministerului Culturii este sa apere interesele patromoniului cultural national", a spus Gheorghiu.Ministrul a precizat deciza a fost luata printr-o stransa comunicare si consultare cu premierul Orban."Pentru a fi corecti pana la capat reluarea aceste proceduri nu rezolva problema de la Rosia Montana. Asa cum am mai afirmat si imi sustin declaratiile, interventia efectiva a statului roman prin Institutul National al Patrimoniului la Rosia Montana si reluarea procedurii includerii in patrimoniul UNESCO reprezinta doua demersuri paralele. Trebuie sa se inteleaga clar aceste lucruri. Ca trebuie vazut si ce nu s-a facut pana acum la nivel de Minister al Culturii, la nivel de Guvern. Lucruri care nu aveau niciun fel de lagatura si care puteau fi efectuate pana acum.De aceea, vreau sa fac public un set de masuri complete pe care le vom pune in aplicare prin intermediul unui plan de actiune. Este pentru prima data cand se elaboreaza un astfel de plan si ne propunem sa actionam cu celeritate pentru a recupera timpul pierdut in perioada guvernelor anterioare cand nu s-a facut aproape nimic in vederea unui integrari si reabilitari integrale a tot ceea ce inseamna patrimoniul de la Rosia Montana. Acolo cand vorbim de patrimoniu vorbim de la cladiri, mergand pana la acele mine sau chiar daca e sa ajungem in zona lacurilor stiti ca avem si lacuri care urmeaza sa fie incluse in zona patrimoniului", a continuat ministrul.Bogdan Gheorghiu a explicat ca facut cateva precizari legate de protejarea sitului."Lucrurile trebuie privite macro si trebuie un plan elaborat. Aici ne bazam pe specialistii din cadrul Institutului National al Patrimoniului, oameni extrem de dedicati acestui proiect, oameni care pana acum au vrut sa faca mult mai multe, dar nu au avut aceasta posibilitate din lipsa unei coordonari guvernamentale legate de acest proiect. Trebuie sa fim constienti de faptul ca astazi situl este protejat de legislatia romaneasca. Ca atare, prin inscrierea in lista UNESCO nu se modifica regimul juridic de protectie deja instituit. Cred ca m-am facut clar si pe alte aspecte", a punctat el.Astfel, Institutul National al Patrimoniului va lansa proiectele de restaurare pentru monumentele istorice de la Rosia Montana, prin Programul National de Restaurare.Trebuie precizat ca includerea in patrimoniul UNESCO a zonei Rosia Montana nu inseamna neaparat atragere de fonduri pentru restaurare, ci se poate oferi consultanta in vederea protejarii sitului.Aceasta includere in patrimoniul UNESCO reprezinta o crestere a vizibilitatii Rosiei Montane la nivel international si eliminarea riscului de a fi declasata. Amintim ca in fata sediilor PNL au avut loc vineri cateva proteste , in incercarea de a pune presiune pe Guvern.