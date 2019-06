Patrimoniul Mondial UNESCO: 36 de situri candideaza pentru inscriere in 2019

Ziare.

Lista din 2019 cuprinde, precum Sanctuarul pasarilor migratoare de-a lungul coastei Golfului Bohai - Marea Galbena (China) si Padurile de la Marea Caspica (Iran), si(culturale si naturale), respectiv Ohrid din Macedonia de Nord (Albania) si Paraty - (Brazilia).Li se alatura, printre care se numara Babilonul (Irak), orasul Jaipur, Rajasthan (India), templele Bagan (Myanmar - foto), Soseaua alpina Grobglockner (Austria), sistemul de administrare a apelor din Augsburg (Germania), sanctuarul Bom Jesus do Monte din Braga (Portugalia), Colline del Prosecco de Conegliano de la Valdobbiadene (Italia).Miza este una mare:De cealalta parte, presupune eforturi de a conserva aceste situri, ecosistemele lor si de a rezista actiunilor de urbanizare, in caz contrar riscand retragerea de pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO.In prezent, 1.092 de situri din 167 de state (unele fiind proiecte mixte) sunt inscrise pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO, iar 54 sunt incluse pe lista "in pericol".Cea de-a 43-a sesiune a Comitetului pentru Patrimoniul Mondial UNESCO va avea loc in perioada 30 iunie - 10 iulie, potrivit site-ului oficial al evenimentului.