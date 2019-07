Romania a intrat in atentia UNESCO pentru exploatarea neconforma a padurilor de fag inscrise in patrimoniul mondial

Ziare.

Potrivit unui comunicat remis News.ro, situatia din Romania a fost dezbatuta in cadrul celei de a 43-a sesiuni a Comitetului patrimoniului mondial UNESCO, la care participa o delegatie parlamentara condusa de Ionel Palar, presedintele Comisiei permanente comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru relatia cu UNESCO, din care fac parte deputatii Lucian Simion si Sorin Lazar si senatorul Alexandru Peres.Situl "Padurile seculare si virgine de fag din Carpati si alte regiuni ale Europei" cuprinde paduri situate in 11 tari europene, printre care si Romania, care are inscrise opt rezervatii naturale si codri seculari.In noiembrie 2018, in urma unei sesizari, Centrul Patrimoniului Mondial UNESCO a cerut lamuriri autoritatilor romane privind operatiunile de exploatare forestiera in padurile din zonele tampon ale componentelor romanesti ale sitului.In ciuda asigurarilor date de autoritatile de la Bucuresti, potrivit carora exploatarile forestiere nu au afectat valoarea universala a padurilor seculare de fag, oficialii UNESCO au solicitat lamuriri suplimentare si s-au aratat ingrijorati ca taierile de arbori ar putea avea un impact negativ asupra sitului."In discutie se afla, in principal, zonele tampon din parcurile nationale Domogled-Valea Cernei si Cheile Nerei-Beusnita, unde s-a inregistrat activitate de exploatare forestiera si exista temerea ca acestea au fost foarte aproape sau chiar adiacente de granitele zonelor componente ale sitului UNESCO.Reprezentantii organismului international nu au siguranta ca taierile de arbori nu afecteaza negativ procesele naturale si, in consecinta, valoarea universala a sitului. Personal, sper ca nu am fost atat de lipsiti de responsabilitate, incat sa periclitam apartenenta noastra la acest important obiectiv de patrimoniu UNESCO, pentru o activitate economica pasagera", a transmis deputatul Ionel Palar, presedintele Comisiei pentru relatia cu UNESCO.Romania va fi vizitata de o misiune comuna a Centrului pentru Patrimoniu Mondial si IUCN, pentru a fi monitorizata privind regimul de gestionare a zonelor tampon si pentru a se evalua impactul activitatilor de exploatare forestiera care au avut loc.Din situl UNESCO "Padurile seculare si virgine de fag din Carpati si alte regiuni ale Europei", in Romania fac parte ariile protejate: Rezervatia naturala Izvoarele Nerei din Parcul National Semenic-Cheile Carasului; Rezervatia mixta Cheile Nerei-Beusnita din Parcul National Cheile Nerei-Beusnita; Rezervatia naturala Coronini-Bedina, rezervatia naturala Iauna-Craiova si rezervatia naturala Ciucevele Cernei din Parcul National Domogled-Valea Cernei; Masivul Cozia si Cheile Lotrisorului din Parcul National Cozia; Codrul secular Sinca; Codrul secular Slatioara; Codrii seculari de la Izvorul Surii si Preluci situati in rezervatia naturala Arcer-Tibles Bran; Codrii seculari de la Strambu-Baiut.