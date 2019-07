Sistemul de gestionare a apei din orasul german Augsbourg a fost inclus pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO

Ziare.

"Istoria apei la Augsbourg este legata de bogatia culturala si artistica a acestui oras (...) . Augsbourg a considerat apa ca pe un bun atat de pretios, incat a incercat in permanenta sa-l protejeze", a explicat pentru AFP Thomas Weitzel, seful departamentului cultural al acestui oras turistic situat la nord-vest de Munchen."A existat inca de la inceputul epocii moderne un sistem de alimentare cu apa potabila pentru locuitorii orasului", a mai explicat acesta.Orasul, cu o vechime de doua mii de ani, este traversat de un afluent al Dunarii, Lech, care se desparte apoi in mai multe canale. Aceasta retea vasta a transportat apa incepand cu secolul al VIII-lea, in special datorita celei mai vechi statii de epurare din Europa Centrala, construita in 1416.Apa a contribuit in mod esential la dezvoltarea economica a orasului care a devenit un important centru de productie a materialelor textile si a papetariei.Numerosi artizani au utilizat energia hidraulica in activitatile mestesugaresti, iar in secolul al XIX-lea, orasul a devenit un important centru industrial.De asemenea,, potrivit municipalitatii. Apa a permis totodata constructia unor fantani admirate de turisti.Fondat de romani, orasul este unul dintre cele mai vechi din Germania. A cunoscut perioada sa de glorie in timpul Renasterii si ramane, prin bogatia patrimoniului arhitectural, una dintre atractiile turistice majore din Bavaria si unul dintre locurile emblematice de pe ''traseul romantic''.