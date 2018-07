"Belgia invinge Anglia si castiga bronzul la Cupa Mondiala 2018"

Ziare.

Partida de la Sankt Petersburg a avut un ritm alert, in care cele doua formatii si-au impartit momentele de dominare.Belgienii au avut nevoie de doar patru minute pentru a deschide scorul, prin fundasul dreapta Meunier care a finalizat excelent o centrare din partea stanga.Anglia si-a revenit cu greu dupa primirea golului, iar belgienii mai puteau inscrie de cateva ori, insa Lukaku a fost imprecis la finalizare.La pauza, antrenorul englezilor i-a trimis pe teren pe Lingard si Rashford, iar acestia au inviorat jocul ofensiv al naitonalei Albionului.Dier si Maguire au ratat sanse importante, insa cei care au punctat au fost tot belgienii.Eden Hazard s-a descurcat excelent in minutul 81 si a marcat fara emotii din careu, aducand astfel victoria belgienilor.Pentru nationala Belgiei, bronzul de la turneul final este cea mai buna performanta din istoria participarii la un Mondial.In marea finala de la Cupa Mondiala 2018 se vor intalni Franta si Croatia, duminica de la ora 18:00 in direct pe Ziare.com.90 - 3 minute suplimentare.84 - Schimbare Anglia: Delle Ali intra in locul lui Loftus-Cheek.80 - Belgia pleaca pe contraatac, Mertens face finalizeaza bine, dar Pickford reuseste sa respinga!79 - Schimbare Belgia: Dembele intra in locul lui Tielemans.74 - Maguire se inalta in careu si trimite cu capul putin pe langa poarta.70 - Ce ocazie!!! Dier patrunde superb in careu, trimite o scarita peste portar, dar mingea e scoasa de pe linia portii!66 - Belgia pleaca pe un contraatac rapid, dar De Bruyne paseaza gresit in careul advers.60 - Schimbare Belgia: Mertens intra in locul lui Lukaku.54 - Lingard trimite un sut-centrare in fata portii, dar Kane nu ajunge la minge.52 - Stones vede cartonasul galben.47 - Rashford patrunde periculos in careu, dar este blocat in ultimul moment.46 - Dubla schimbare Anglia: Lingard si Rashford intra in locul lui Rose si Sterling.39 - Schimbare Belgia: Vermaelen intra in locul lui Chadli, accidentat.35 - Alderweirel reia spectaculos din careu, dar mingea trece putin peste poarta.30 - Atac prelungit al belgienilor, insa sutul lui Tielemans e blocat.23 - Se joaca mult in jumatatea britanicilor, care nu reusesc sa dea un raspuns pe masura asteptarilor.17 - Lukaku greseste o preluare simpla in careu si Belgia iroseste o mare sansa.12 - Ce ocazie! Belgia e aproape din nou de gol, dar Pickford salveaza!9 - Belgienii pleaca pe contraatac, insa De Bruyne incearca o pasa cu calcaiul in careu.Courtois, Alderweierld, Kompany, Vertonghen, Meunier, Witsel, De Bruyne, Tielemans, Chadli, Lukaku, HazardPickford, Rose, Stones, Maguire, Trippier, Jones, Delph, Dier, Lofitus-Cheek, Kane, SterlingBelgia a fost invinsa in semifinale de Franta, in timp ce Anglia a pierdut in fata Croatiei.Finala mare dintre Franta si Croatia va avea loc duminica, de la ora 18:00, in direct pe Ziare.com.Meciul este televizat de postul TVR.