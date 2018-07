De ce nu i-a convenit romanului ca a castigat Franta CM 2018

Ziare.

Pentru multi, nu Franta, ci Africa din interiorul ei ar fi repurtat victoria in Campionatul Mondial de Fotbal. Cu inimitabilul sau umor si arhiva sa personala de informatii, Gigi Becali a tinut sa afirme ca nu tine cu Franta, care are "vreo 7-8 africani in echipa", ci "cu ortodocsii". In speta cu croatii catolici. Pentru ca au portar ortodox.N-ajunge sa radem de el, ca si de ostirile de analfabeti functionali populand grupuri, organizatii, comisii, comitete si comitii, precum si institutii care mai de care, de la Coalitia pentru familie pana la forurile superioare ale PSD, Academiei si Guvernului Romaniei.Realitatea este ca, in opinia multora, nu francezii, ci jucatorii de culoare, din tari precum Congo si Guinea, ar fi castigat Campionatul Mondial de Fotbal.Conationalii lor si alti imigranti s-ar fi prevalat de bucuria francezilor spre a vandaliza dupa victorie Parisul. Corolar si circumstanta agravanta a acestei halucinante atitudini, de un rasism pe cat de cert, pe atat de respingator, stupid si perdant, infrangerea echipei croate e regretata, pentru ca era formata exclusiv din albi, crestini.A "intelege" astfel lupta cu dezastrul corectitudinii politice si cu multiculturalismul e si primitiv si neghiob si sinucigas. Nu intamplator, Franta a castigat si n-a pierdut confruntarea ei cu Croatia, pentru ca a prezentat pe terenul de joc de la Moscova nu doar stele de origini si rase diferite, precum Mbappe si Griezmann, ci si o echipa etic integra.Era una sudata, unitara si moral intacta. Eficienta ei n-ar fi existat, in absenta solidaritatii dintre reprezentantii diverselor grupuri etnice, rasiale si religioase. A plange Franta pentru ca a castigat cu echipa ei inseamna, prin urmare, a boci tocmai ce, dincolo de valoarea individuala a fotbalistilor aliniati in Campionatul Mondial, a facut-o puternica.In lupta pentru libertate societatile deschise au nevoie maxima de solidaritate. Se vede cu ochiul liber analizandu-se actualele diviziuni ale lumii libere, apusene, ca doar tiranii se bucura si profita de pe urma polarizarilor universului occidental. Ca aceste polarizari s-au ivit ori adancit din manipularea si excesiva culpabilizare a grupurilor majoritare ale acestor societati e adevarat.Dar aceasta evidenta n-ar trebui sa duca, in revansa, la noi dezbinari pe baza de rasism, fundamentalism si ultranationalism, decat daca vrem sa evitam lacul nazist ca sa cadem in putul comunist.Sau invers. Pe Mihail Sebastian capitularea Frantei dupa inclestarea cu trupele naziste l-a devastat tocmai pentru ca, pe continent, Hexagonul ramasese, pe cand America inca era departe de a intra in razboi, ultimul far al libertatii si democratiei. Unul stralucind pe cerul tenebros al unei Europe nationaliste si antisemite, pe de o parte, bosevizate, pe de alta. Pulverizarea Frantei ingropa, parca pe veci, sperantele de libertate ale democratilor europeni.Situatia, azi, nu e departe de catastrofa de acum aproape opt decenii. Europa libera se scufunda vazand cu ochii, spre bucuria dusmanilor ei de la Moscova, din imperiul islamist, din cercurile progresist-antioccidentale din Vest, ca si din unghiul rasistilor si ultranationalistilor de pretutindeni.A contracara aceasta scufundare inseamna a intari libertatea si democratiile liberale.Toate acestea mai inseamna a nu accepta nici cantecele de sirena putiniste, nici relativismul, antiamericanismul si corectitudinea politica a stangii neomarxiste, dar nici anti-atlantismul extremismului de dreapta, fundamentalismul crestin si integrismul islamist. Puterea fiecareia din aceste forte liberticide in parte, in sine redusa, rezida in ascensiunea celorlalte miscari neototalitare.