Cine face bani de pe urma Cupei Mondiale si la cat se ridica factura pentru tara gazda

In timp ce competitia, care a inceput saptamana aceasta la Moscova, ii va aduce Federatiei Internationale de Fotbal Asociatie ( FIFA ), principala organizatie din domeniu la nivel global, castiguri de miliarde de dolari, pentru tara gazda factura se ridica aproape la 12 miliarde de dolari - mai mult de 70% in aceasta suma provine din fonduri publice, scrie CNBC Pentru echipele participante, premiile in bani se ridica la un total de 400 de milioane de dolari, de la 8 milioane de dolari de echipa pentru participare la 38 de milioane de dolari pentru castigatori.FIFA a fost infiintata la inceputul secolului al XX-lea, in contextul in care popularitatea fotbalului si sumele vehiculate in aceasta lume incepeau sa creasca, ca unica organizatie care sa supravegheze "sportul rege" pe plan mondial.Cu sediul in Zurich, FIFA este din punct de vedere legal o organizatie nonprofit, chiar daca incaseaza un profit de sute de milioane de dolari in fiecare an. Organizatia se afla in mijlocul unui scandal de coruptie, dupa ce in urma cu trei ani, mai multi oficiali de rang inalt din cadrul sau au fost acuzati de coruptie si luare de mita. In 2015, Departamentul Justitiei din SUA a pus sub acuzare 41 de oficiali ai FIFA, lideri politici si directori de companii pentru fapte de coruptie legate de fotbal ce se intind pe o perioada de 24 de ani. FBI a continuat sa investigheze FIFA de-a lungul ultimilor trei ani.Printre altele, suspectii au fost acuzati ca au luat bani pentru a desemna tarile in care urmau sa aiba loc urmatoarele campionate mondiale, adica Rusia pentru Cupa din 2018 si Qatar pentru cea din 2022.Echipa tarii care gazduieste Cupa Mondiala de Fotbal se califica automat in competitie, insa acest lucru implica un cost ridicat pentru economia tarii respective.In acest cost sunt incluse scutiri de taxe substantiale pentru FIFA, care, de exemplu, s-au ridicat la 276 de milione de dolari in cazul Germaniei, in 2006.De asemenea, Brazilia a cheltuit aproximativ 15 miliarde de dolari cu constructia de stadioane si cu sistemul de transport pentru Campionatul de acum patru ani. Cel mai scump dintre stadioanele construite cu aceasta ocazie, Mane Garrincha, a costat 550 de milioane de dolari si nu a mai gazduit decat cateva evenimente in urmatoarele luni de dupa competitie, in prezent fiind folosit ca parcare pentru autobuze. Cupa Mondiala 2018 a costat Rusia pana acum aproximativ 12 miliarde de dolari. Conform autoritatilor, evenimentul va avea insa o contributie, cuprinsa intre 26 si 31 de miliarde de dolari, la economia nationala. Fostul vicepremier rus Arkadi Dvorkovich a sustinut ca pregatirile au adaugat deja 14 miliarde de dolari la PIB, echivalentul unui punct procentual, si au creat 220.000 de locuri de munca, insa datele sunt contestate de critici.Pentru FIFA, profitul de pe urma organizarii Cupei Mondiale din 2014, care vine din drepturi de difuzare, contracte de sponsorizari si vanzari de bilete, s-a ridicat la 2,6 miliarde de dolari, iar anul acesta vorbim de sume si mai consistente. Organizatorii estimeaza ca 3,2 miliarde de oameni vor urmari Cupa Mondiala 2018.C.S.