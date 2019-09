Surpriza uriasa in Cupa Romaniei: O echipa din Liga 3 a eliminat Mediasul lui Iordanescu

Ziare.

Foresta Suceava a reusit surpriza zilei si s-a impus cu scorul de 2-1 in fata trupei lui Edi Iordanescu.Chiar daca mediesenii au deschis scorul rapid la Suceava, prin Bus, Dudu si Martin au punctat de doua ori intr-un interval de doua minute in finalul primei reprize si au adus pana la urma victoria.In alte meciuri , Astra si Dinamo au obtinut calificarea in optimi dupa ce au trecut de Flacara Horezu si UTA.Saisprezecimile de finala ale Cupei vor continua in aceasta saptamana cu alte dueluri interesante.M.D.