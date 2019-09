Surpriza uriasa in Cupa Romaniei: Viitorul lui Hagi, eliminat de o echipa din Liga 3!

Ziare.

CS Sanatatea Servicii Publice Cluj-Napoca a dat marea lovitura si s-a impus cu scorul de 1-0 in fata trupei lui Hagi.Unicul gol al intalnirii a fost inscris de Rus in minutul 13.Partida s-a disputat pe unul dintre cele mai moderne stadioane din tara, Cluj Arena, insa suprafata de joc s-a prezentat in conditii execrabile.Pentru gruparea de la malul Marii Negre este una dintre cele mai umilitoare infrangeri din istorie, asta chiar daca "Regele" a utilizat o formula de echipa improvizata.Sanatatea Cluj: Lazarescu - Mic, Rada, D. Matei, Pauc - Tirlea, L. Rus, Ciupe, Cret - D. Roman, CeacaAntrenor: Marius SemeniucViitorul: Cojocaru - Leca, Tiru, Iacob, Filip - C. Matei, M. Dulca, Casap - Calcan, G. Ganea, PituAntrenor: Gheorghe HagiM.D.