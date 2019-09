Meciuri tari in Cupa Romaniei: Metaloglobus vrea sa joace pe National Arena, iar UTA inchiriaza nocturna

Ziare.

Cei de la Metaloglobus Bucuresti au anuntat ca se gandesc sa inchirieze Arena Nationala pentru duelul cu FCSB , unul istoric pentru micuta formatie din Capitala."Partida cu FCSB e frumoasa pentru ambele echipe. Nu stiu daca FCSB si-a dorit sa joace cu Metaloglobus, dar noi ne-am dorit sa jucam cu ei. Sper sa se joace pe Arena Nationala. De ce? Pai, avem putine stadioane in zona, cred ca va fi televizat meciul, asa ca va fi nevoie de nocturna", a spus Marius Burca, presedinte Metaloglobus, dupa tragerea la sorti, potrivit gsp.ro Si cei de la UTA se pregatesc de derbi Dinamo urmand a ajunge la Arad. Pentru ca noul stadion din oras nu e gata, oficialii clubului vor sa investeasca in inchirierea unei nocturne mobile."Este cel mai important meci din aceasta faza a competitiei din perspectiva palmareselor celor doua echipe pe plan intern, locul 3, UTA, respectiv locul 2, Dinamo. Si din perspectiva televiziunilor este un meci important, am si discutat deja cu reprezentantii Digi si meciul va fi in prime-time in mod clar. In consecinta, incepem sa facem toate demersurile pentru ca suporterii din Arad sa vada in numar cat mai mare acest meci. Asta inseamna, in primul rand, inchirierea unei nocturne mobile, bineinteles daca cea identificata va fi libera si se va gasi acordul cu firma respectiva.Dar, trebuie sa ne gandim si la posibilitatea de a disputa meciul pe un teren omologat cu nocturna, iar asta ca vom acorda automat si ajutorul logistic pentru suporterii care doresc sa fie alaturi de noi. Insa, noi speram ca varianta cu nocturna mobila sa se poata realiza si vom putea vedea un meci cum demult nu a mai fost la Arad. Alte variante de orase si stadioane deocamdata nu am luat in calcul, caci noi speram sa putem juca la Arad, prin inchirierea unei nocturne mobile. Intr-adevar, costurile sunt imense raportat la o echipa de Liga 2-a, dar nu acestea sunt un impediment in aducerea sa la Arad. Repet, trebuie vazut daca e disponibila si apoi toata logistica, inclusiv avizele ce trebuie optinute de la Federatie", a declarat directorul general al celor de la UTA pentru SportArad