Rezultatele inregistrate miercuri in Cupa Romaniei: Surpriza la Botosani

Chindia Targoviste - Hermannstadt 0-1

0-1 Faurei - CS Mioveni 1-5

1-5 Industria Galda - Petrolul Ploiesti 0-1

0-1 CSM Resita - Universitatea Craiova 0-1

0-1 FC Botosani - CFR Cluj 2-2 (4-2 dupa penalti)

Campioana CFR Cluj a fost eliminata la Botosani dupa un meci pe care parea ca il controleaza.Gazdele au egalat insa pe final de meci, au trimis jocul in prelungiri si s-au impus la loteria penaltiurilor, calificandu-se in optimile de finala.Iata rezultatele de miercuri:Faza saisprezecimilor se disputa intr-o singura mansa, invingatoarele calificandu-se in optimile de finala.M.D.