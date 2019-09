Lista completa a echipelor calificate in optimile Cupei Romaniei: Care sunt marile surprize

Ziare.

Au fost partide interesante, iar rezultatele au fost pe alocuri extrem de surprinzatoare.Printre cele 16 echipe calificate in optimi gasim trei cluburi din Liga 3 si alte trei din Liga 2, dupa cum urmeaza:FCSB, Dinamo, CS Universitatea Craiova, Astra Giurgiu, Poli Iasi, Academica Clinceni, FC Voluntari, Hermannstadt, Sepsi OSK FC Botosani*Mioveni, Universitatea Cluj, PetrolulForesta Suceava, Metalul Buzau, Sanatatea ClujEchipele ce au ajuns in optimi vor fi impartite in trei urne valorice pentru tragerea la sorti programata luni, de la ora 12:00, la sediul FRF.Partidele din optimi se vor juca in perioada 29-31 octombrie 2019, meciurile urmand a fi transmise in direct pe Ziare.com.M.D.