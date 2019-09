Rezultatele inregistrate marti in Cupa Romaniei

Ziare.

Daca Dinamo a reusit sa treaca de testul cu UTA, de la Arad, Gazul lui Edi Iordanescu s-a facut de ras la Suceava, pierzand in fata unei echipe de Liga 3.La prima partida pe noul "Oblemenco", Craiova lui Mititelu a sperat la o calificare de senzatie in fata celor de la U Cluj, insa pana la urma a pierdut dupa prelungiri.Iata rezultatele inregistrate marti:Flacara Horezu -0-2- Gaz Metan Medias 2-1UTA -1-3- AFK Csikszereda 1-0Turris-Oltul Turnu Magurele -2-3Concordia Chiajna -2-3FC U Craiova -2-3Celelalte partide din aceasta faza a competitiei se vor disputa miercuri si joi. Invingatoarele se califica in optimile de finala.M.D.