Steaua castiga la scor in turul I al Cupei Romaniei

Echipa pregatita de cuplul Daniel Oprita - Iulian Miu a castigat partida disputata in complexul din bulevardul Ghencea cu un categoric 8-0, obtinand calificarea in turul al doilea.Elek, cu un hat-trick, Rasdan, Valentin Niculae, Alin Robu, Andrei Neagoe si Vlad Nitu au fost marcatorii "militarilor".In echipa de start si-au facut loc jucatori experimentati ca Elek si Bajenaru, oameni transferati in aceasta vara de Steaua pentru a forta promovarea in Liga 3, iar asta s-a vazut in evolutia "ros-albastrilor".ECHIPA DE START A STELEI:1.Horia Iancu - 21. Cosmin Mihai, 15. Dorin Capota, 5. Sergiu Bactar, 8. Marian Neagu - 18. Liviu Bajenaru, 11. Andrei Neagoe - 19. Valentin Niculae, 7. Florin Rasdan, 10. Adrian Ilie - 23. Robert Elek.Rezerve: Rezerve: 12. Raul Radu, 4. Valentin Neaga, 24. Vlad Nitu, 17. Alin Robu, 26. Iulian Miu, 20. Gabriel Dedeu, 14. Alexandru Bordei.M.D.