Steaua, eliminata din Cupa Romaniei dupa o infrangere in prelungiri. Rapid, Petrolul si U Cluj merg mai departe

Ziare.

com

"Ros-albastrii" au pierdut greu, dupa prelungiri, in fata celor de la Concordia Chiajna, formatie din esalonul secund, scor final 1-2.Bucurestenii au deschis scorul in minutul 78, prin Rasdan, insa Gradinaru a egalat cu patru minute inainte de final.Victoria ilfovenilor a fost adusa de Nica, acesta punctand in minutul 116.Daca Steaua paraseste Cupa Romaniei , alte echipe de traditie din fotbalul romanesc, asa cum sunt Rapid , Petrolul sau Universitatea Cluj continua in competitie, la fel ca FCU Craiova, clubul patronat de Adrian Mititelu Concordia: A. Costache - Dumitras, Stanica, A. Albu (cpt.), V. Olteanu - Tircoveanu, L. Ion, R. Ivan - Gradinaru, Batin, IvanoviciRezerve: Greab - A. Georgescu, Fota, Bari, Hamzaoui, C. Matei, E. NicaAntrenor: Laurentiu DinitaSteaua: H. Iancu (cpt.) - M. Neagu, Bactar, O. Morariu, A. Ilie - V. Barbulescu - Antohi, A. Neagoe, Bajenaru, F. Rasdan - ElekRezerve: Meila - Enceanu, P. Capota, Robu, V. Nitu, V. Niculae, C. MihaiAntrenor: Daniel OpritaM.D.