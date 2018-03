Cupa Romaniei: FCSB, invinsa la scor de neprezentare de o formatie din Liga a 2-a

min.74 - Cartonas rosu pentru Ovidiu Popescu! Mijlocasul lui FCSB incaseaza doua galbene in trei minute si e trimis la cabine!

Gruparea "ros-albastra" pierdut categoric, scor 3-0, partida disputata la Sibiu, cu echipa din Liga 2-a, FC Hermannstadt.Amanat pentru joi dupa-amiaza, dupa ce miercuri seara nu s-a putut juca din cauza terenului inghetat, meciul de la Sibiu, disputat in fata a aproximativ 10.000 de spectatori, a fost la discretia gazdelor.Ocupanta locului doi in clasamentul Ligii a 2-a, o echipa infiintata in urma cu doar 3 ani, a dominat partida de la un cap la altul, chiar daca Nicolae Dica a trimis in teren jucatori de baza, precum Constantin Budescu, Florin Tanase si Dragos Nedelcu.Sibienii au deschis scorul repede, in minutul 11, cand atacantul Rusu a profitat de o eroare uriasa a lui Balasa si a marcat cu un sut plasat.2-0 s-a facut in minutul 30, prin Blanaru, care a primit cu capul de la Rusu, i-a depasit cu usurinta pe fundasii centrali ai lui FCSB si l-a invins apoi pe Balgradean.Dica l-a aruncat in teren si pe Harlem Gnohere, la inceputul reprizei secunde, dar fara succes. Tot Hermannstadt a fost echipa mai activa, iar ocaziile au curs la poarta lui Cristi Balgradean, aflat la debutul sau pentru "ros-albastri".Golul trei a venit in minutul 62 si i-a apartinut aceluiasi Rusu, cu o lovitura de cap din cativa metri, venita in urma unei centrari a lui Danci.Pe final, Hermannstadt a trecut in mai multe randuri pe langa golul de 4-0, in timp ce FCSB s-a remarcat doar prin doua cartonase galbene in trei minute incasate de Ovidiu Popescu.La o saptamana distanta de la eliminarea suferita in fata lui Lazio, in 16-imile Europa League, FCSB paraseste si Cupa Romania, poate chiar mai rusinos decat a facut-o contra italienilor.min.90 - Vom avea 3 minute de prelungiri.min.90 - Intram in curand in prelungirile partidei, iar Hermannstadt, echipa infiintata in 2015, va juca in premiera in semifinalele Cupei Romaniei.min.80 - Ocazie uriasa pentru Hermannstadt! Blanaru reia in bara transverala, apoi Balgradean intervine la un sut al lui Lupu, iar Balasa scoate de pe linia portii!min.79 - FC Hermannstadt trece pe langa golul de 4-0, dupa ce Blanaru nu reuseste sa puna latul intr-o pozitie ideala de a marca!min.78 - Ce ocazie! Lupu scapa singur spre poarta lui Balgradean, dar suteaza mult pe langa.min.71 - Galben pentru Ovidiu Popescu, pentru o interventie dura asupra lui Alexandru Coman.min.70 - Pirvulescu il deposeaza in ultimul moment pe Budescu.min.69 - BARA FC HERMANNSTADT! Ionut Stoica reia cu capul in bara portii aparate de Balgradean, in urma unei centrari venite din corner!min.66 - O noua schimbare la FCSB: iese Arthur Jorge, intra Ianis Stoica.min.65 - Cabuz retine cu siguranta la o lovitura libera executata de Budescu.min.58 - Budescu rateaza complet sutul dintr-o pozitie buna.min.56 - Ce ocazie! Faza superba de atac a gazdelor, incheiata cu sutul de la marginea careului al lui Tatar, scos cu greutate de Balgradean!min.52 - Balasa faulteaza si vede cartonasul galben.min.46 - Nicolae Dica face prima schimbare: iese Nedelcu, intra Gnohere.-------------------------------min.43 - Man reia cu capul putin pe langa poarta.min.40 - Coman primeste intr-o pozitie ideala de la Ovidiu Popescu, incearca un lob peste portarul sibienilor, insa mingea se duce pe langa poarta.La reluari se observa ca decizia e una corecta, deoarece Filip a comis hent inaintea lui Danci.min.33 - Faza confuza in careul lui Hermannstadt! Arbitrul Catalin Popa arata punctul cu var pentru un hent in careu al lui Danci, insa isi schimba decizia dupa protestele vehemente ale jucatorilor gazda si interventia unuia dintre asistenti!min.32 - Balgradean prinde un sut trimis de Rusu, din interiorul careului.min.31 - Florin Tanase faulteaza in atac si vede cartonasul galben.min.30 - Blanaru isi scoate tricoul in bucuria de dupa marcarea golului si primeste cartonasul galben.min.29 - Ocazie pentru FCSB! Balasa trimite cu capul pe langa poarta dintr-o centrare buna a lui Budescu.min.20 - FCSB preseaza in cautarea golului egalizator, insa fara succes pana acum. De partea cealalta, echipa gazda, sustinuta frenetic din tribune de aproximativ 10 mii de spectatori, r extrema de periculoasa pe contraatac.min.7 - O noua ocazie pentru gazde, insa acelasi Balgradean, aflat la debutul sau in poarta "ros-albastrilor", respinge.min.6 - Petrescu ajunge intr-o pozitie buna, dar Balgradean intervine si respinge in extremis in corner.Jocul se desfasoara la Sibiu si va fi transmis in direct la TV de posturile Digi Sport 1, Pro X si Telekom Sport 1.Initial, partida trebuia sa se dispute miercuri seara, dar a fost amanata din cauza ca terenul era inghetat.Cabuz - Coman, Pirvulescu, Stoica, Tatar - Danci, Dilbea - Petrescu, Blanaru, Hergheligiu - Rusu.Alexandru Pelici.Balgradean - Balasa, A.Jorge, Larie, Filip - Ov.Popescu, Nedelcu - Man, Budescu, Fl.Tanase - Coman.Nicolae Dica.Catalin Popa.